Минское «Динамо» обыграло дзержинский «Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке субботы минское «Динамо» минимально обыграло дзержинский «Арсенал». Долгое время на табло сохранялись нули. Решающий гол был забит в концовке игры и получился весьма курьезным. Защитник номинальных хозяев Андрей Залеский поразил свои же ворота после прострела Леонарда Гвета. «Столичный клуб» по-прежнему идет вторым.

Действующий чемпион страны «МЛ Витебск» в Гродно, в волевом стиле, обыграл местный «Неман». Сергей Пушняков вывел свою команду вперед в первом тайме – гостям пришлось отыгрываться! И у них это получилось. Сначала Абдуллахи Оде восстановил равенство в счете, а затем Владислав Жук уже в компенсированное время принес викторию «северянам» – 2:1. Благодаря этому успеху дружина Магомеда Адиева удерживает лидерство в турнирной таблице.

А вот на третье место поднялся «Гомель», который дома обыграл брестское «Динамо» – 2:1. Авторами этой победы стали Виктор Сотников и Тимофей Симаненка, которые по разу отличились в каждом из игровых отрезков.