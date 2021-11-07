Игорь Король: «Происходят определённые военные приготовления со стороны наших оппонентов»

Новости Беларуси. Союзная интеграция включает и общую безопасность. И особое значение приобретает стабильность на границе Беларуси и России, если посмотреть, что происходит у наших западных рубежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Как заявляют белорусские военные, в последнее время участились полеты боевой и разведывательной авиации. В ответ мы усилили охрану западных воздушных рубежей. Однако ситуацию раскачивают дальше. Численность польских военных на границе выросла в три раза. Еще немного, и Польша готова танки к белорусским рубежам пригнать. Нельзя сказать, что наших военных это сильно устрашает. Ну их-то особо и не напугаешь, как бы ни старались.

Разворачиваются два новых танковых батальона в районе польской Бяла-Подляски – это чуть более 40 километров от нашего Бреста. Журналистам польской газеты удалось обнаружить место дислокации одного из батальонов 16-й механизированной дивизии в непосредственной близости от наших рубежей. В полевом лагере расквартировались около 600 военнослужащих. Военные отказываются общаться с журналистами, но заявляют, что сюда они прибыли недавно и надолго. Правительство Литвы на три месяца продлило участие армии в охране границы с нашей страной. Наращивание группировок войск у рубежей наталкивает на мысли о том, что может случиться конфликт. Происходят определенные военные приготовления со стороны наших оппонентов

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Происходят определенные приготовления военные со стороны наших оппонентов. Однако я не стал бы драматизировать ситуацию. Дело в том, что руководство наших сопредельных стран таким образом, на мой взгляд, пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса. В той же Польше (мы ведь видим, что сейчас происходит) правящая партия «Право и справедливость» фактически потеряла мандат доверия собственного народа. Сейчас теряют мандат доверия даже своих друзей из ЕС, которые также их в суд тащат, налагают на них определенные санкции. И вот это раздувание, скажем так, разговоров о каком-то очень тяжелом положении на границе, миграционного кризиса – это все попытка отвлечь собственное население от вот этих политических и экономических проблем. Понятно, что горячие головы отдельные, может быть, и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится. Алена Сырова, СТВ:

Может быть потому, что мы «показываем зубы» и чем-то отвечаем? Игорь Король:

Учение «Запад», которое прошло совсем недавно, совершенно недавно закончилось учение на границе, можно сказать, с Афганистаном, фактически в Таджикистане, и тема была – подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного военного конфликта в центральноазиатском регионе коллективной безопасности.

Комплексы С-300 справляются со своими задачами по противовоздушной обороне белорусской земли, но в скором времени им на смену придут более эффективные и современные С-400. Об этом вели речь президенты Беларуси и России. Впрочем, с учетом неспокойной ситуации белорусская армия технически укрепляется по всем направлениям. «Где-то к середине 2022 года мы увидим новый вертолет»

Игорь Король:

Мы получили один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду. В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, который поступит в 6-ю механизированную бригаду. Кроме того, где-то к середине следующего года мы увидим новый вертолет. Это будет эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П, преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе.

За развитием ситуации наблюдают и наши союзники по ОДКБ, Союзному государству. Внешнее давление на страны, изменение военно-политической обстановки в регионе вылились в новую военную доктрину Беларуси и России. Но она по-прежнему носит оборонительный характер. «Мы рассматриваем вот это бряцание оружием просто как провокацию»

Игорь Король:

Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами, и мы заявляем это всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать чего-то там, пытаться доказать недоказуемое, отнять у кого-то что-то. Наши Вооруженные Силы созданы не для этого. Алена Сырова:

Тем не менее наши соседи – что поляки, что литовцы – уверяют, что самые страшные люди в мире – это белорусы. Игорь Король:

У наших соседей, к сожалению, какие-то непонятные фантомные боли еще с 1939 года остаются, когда они потеряли Кресы Всходние, скажем так, когда наше в то время руководство приняло решение восстановить историческую справедливость и воскресить Республику Беларусь в тех границах, которые она достойно заслуживает. Мы рассматриваем вот это бряцание оружием просто как провокацию и на нее не собираемся поддаваться. Та система подготовки войск, которая создана в суверенной Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей Вооруженных Сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения.