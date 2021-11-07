Психолог: когда я слушаю, что говорит оппозиция, становится обидно за белорусский народ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Мы давно говорили о страшном расколе в среде беглых. Сейчас и они уже не скрывают, что откровенно друг друга ненавидят. Тут и деньги, и непомерные амбиции, нечеловеческая жадность, глупость, подлость и лицемерие – все играет свою роль.
Григорий Азаренок, СТВ:
Хорошая выдалась неделя. Беларусь живет своей жизнью, отмечает свои праздники. Для своего народа открываются школы, дороги, мосты и больницы. А про паноптикум, обитающий за рубежом, уже и мало кто помнит. Но не повеселить наших зрителей в этот хороший вечер я не могу. А потому сегодня особенный выпуск – праздничный. Пройдемся по палатам.
Алене Дзиодзиной есть что сказать.
Слушая этих людей, порой возникает чувство шизофрении. Тебя совсем за дурака держат?
Алена Дзиодзина, психолог:
К жизни никогда нельзя подготовиться заранее. Кто бы мог подумать, что 2020 год и попытки организовать мятеж в Беларуси принесут нам столько сказочных персонажей. На их примере мы видим, насколько судьбоносной может оказаться идеология. И когда в серьезном деле не хватает знаний, порой человеку удается выехать на таланте. Он не сталкивался с подобным, он не знает, как правильно, но искренне увлечен и предан своему делу, он в него верит, он его любит, он исполнен неким высшим мотивом, ради которого все это делает. Но когда я слушаю, что говорят люди, представляющие оппозицию, то становится аж обидно за белорусский народ.
Условный лидер нации, которому трудно связать между собой больше двух слов, и ее бравые помощники по своей риторике настолько идентичны, словно бы сошли с конвейера на производстве кукол. Толпа политических манекенов, живущих в параллельной вселенной, которые пытаются убедить остальных в том, что их реальность действительно существует. Я не берусь ставить диагнозов, но слушая этих людей, порой возникает чувство шизофрении, когда уже теряешься в догадках: тебя совсем за дурака держат или все же та сторона с проблемами – невероятными.
«Оппозиция впитала в себя так много случайных людей, что раскололась сама в себе»
Алена Дзиодзина:
Нам пытались дать новых авторитетов – среди актеров, блогеров, спортсменов и прочих узнаваемых лиц, но очевидно, что их популярности не оказалось достаточно, чтобы люди за ними пошли. Нам предлагали послушать экспертов-политологов, но как бы искусно некоторые из них не плели свою паутину, им никто не поверил. Наверное, глупо им приходится себя чувствовать, когда вместо серьезных свершений и увлекательных стратегий на политической арене приходится говорить ерунду, в которую они и сами не очень-то верят. Но кто девушку платит, тот ее и танцует. Унизительно, ни разу неинтересно, не позавидуешь.
Нас пытались разобщить, сделав слабым единый народ, но оппозиция впитала в себя так много случайных людей, что раскололась сама в себе, и шататели режима принялись поедать друг друга. Личные интересы оказались важнее общего дела. Ожидаемо, потому что есть в этой жизни нечто больше, чем деньги.
Попытки настроить белорусов против Президента привели к тому, что они зауважали его еще больше
Алена Дзиодзина:
Это искорка любви к своей стране и народу. Оппозиции не понять. Но порой идеология и то, что исходит от сердца, решают ход событий в свою пользу. И тогда что ни убивает, то делает сильнее – вопреки, неожиданно, как снег зимой. Но к такому идеологов бунта жизнь, наверное, не готовила. Они хотели белорусов обмануть, а те становились мудрее. Попытались рассорить народ, а люди сплотились. Недружественные потуги выбить почву из-под наших ног и настроить людей против своего Президента закончились тем, что многие белорусы оценили и зауважали его еще больше. Хотели разобщить нас с Россией, а мы стали еще ближе и вместе еще сильнее. Белорусам рассказывали о стачках, а те слушали и шли на работу. И чем больше они теперь пытаются продавить в наше общество свои невероятные представления о диктатуре, несвободной Беларуси, наших якобы страхах, тем чаще мы изнутри сравниваем и видим, насколько оппоненты далеки от реальности и выглядят глупо.
Резюмирую в двух словах для идеологов белорусских протестов – это фиаско, ребята.