Психолог: когда я слушаю, что говорит оппозиция, становится обидно за белорусский народ

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Мы давно говорили о страшном расколе в среде беглых. Сейчас и они уже не скрывают, что откровенно друг друга ненавидят. Тут и деньги, и непомерные амбиции, нечеловеческая жадность, глупость, подлость и лицемерие – все играет свою роль.

Григорий Азаренок, СТВ:

Хорошая выдалась неделя. Беларусь живет своей жизнью, отмечает свои праздники. Для своего народа открываются школы, дороги, мосты и больницы. А про паноптикум, обитающий за рубежом, уже и мало кто помнит. Но не повеселить наших зрителей в этот хороший вечер я не могу. А потому сегодня особенный выпуск – праздничный. Пройдемся по палатам. Алене Дзиодзиной есть что сказать.

Слушая этих людей, порой возникает чувство шизофрении. Тебя совсем за дурака держат? Алена Дзиодзина, психолог:

К жизни никогда нельзя подготовиться заранее. Кто бы мог подумать, что 2020 год и попытки организовать мятеж в Беларуси принесут нам столько сказочных персонажей. На их примере мы видим, насколько судьбоносной может оказаться идеология. И когда в серьезном деле не хватает знаний, порой человеку удается выехать на таланте. Он не сталкивался с подобным, он не знает, как правильно, но искренне увлечен и предан своему делу, он в него верит, он его любит, он исполнен неким высшим мотивом, ради которого все это делает. Но когда я слушаю, что говорят люди, представляющие оппозицию, то становится аж обидно за белорусский народ. Условный лидер нации, которому трудно связать между собой больше двух слов, и ее бравые помощники по своей риторике настолько идентичны, словно бы сошли с конвейера на производстве кукол. Толпа политических манекенов, живущих в параллельной вселенной, которые пытаются убедить остальных в том, что их реальность действительно существует. Я не берусь ставить диагнозов, но слушая этих людей, порой возникает чувство шизофрении, когда уже теряешься в догадках: тебя совсем за дурака держат или все же та сторона с проблемами – невероятными.

«Оппозиция впитала в себя так много случайных людей, что раскололась сама в себе» Алена Дзиодзина:

Нам пытались дать новых авторитетов – среди актеров, блогеров, спортсменов и прочих узнаваемых лиц, но очевидно, что их популярности не оказалось достаточно, чтобы люди за ними пошли. Нам предлагали послушать экспертов-политологов, но как бы искусно некоторые из них не плели свою паутину, им никто не поверил. Наверное, глупо им приходится себя чувствовать, когда вместо серьезных свершений и увлекательных стратегий на политической арене приходится говорить ерунду, в которую они и сами не очень-то верят. Но кто девушку платит, тот ее и танцует. Унизительно, ни разу неинтересно, не позавидуешь. Нас пытались разобщить, сделав слабым единый народ, но оппозиция впитала в себя так много случайных людей, что раскололась сама в себе, и шататели режима принялись поедать друг друга. Личные интересы оказались важнее общего дела. Ожидаемо, потому что есть в этой жизни нечто больше, чем деньги.