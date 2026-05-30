Как Лукашенко расставил точки над ИИ? Пустовой о том, как прошел саммит ЕАЭС

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы привыкли восхищаться жизнью в ЕС и не замечать свое. А когда наше селфит какой-нибудь немецкий турист, то его обязательно делаем героем новостных сюжетов. Типа, туристы у нас эксклюзивны, а не десятки тысяч человек.
Дипломатия? Дипломатию не стоит путать с заискиванием. Хотя бы взять тот же Казахстан, где в этом году Евразийский саммит прошел. Так любят и гордятся своей страной, и о бывших руководителях (не важно, как к ним относятся) высказываются уважительно.
А Тимур – национальный герой всей Центральной Азии. Не то, что мы. Начинаем резать по-живому пантеон героев, отворачиваясь от «русский». «Русский» не значит «российский», «русский» значит наш, цивилизационный. Общие герои, общие корни. У тюрков учитесь с их общим почитанием Тимура. Есть, конечно, и перекос.
Некоторая часть общества в тюркском Казахстане так боится «русской» экспансии, что на английском шпарит как обитатели лондонских предместий. Страна очень модная и старается быть впереди технологичности. Есть положительные примеры – электронный документооборот, передовые места на мировых конкурсах робототехники.
Евгений Пустовой:
Развитие ИИ – это эдакая политическая фишка Токаева. Электоральный маяк для молодежи, но, как говорят сами жители, некоторые средства вместо рекламы технологий отправлять на развитие ПК не мешало бы. GPT на хлеб не намажешь, но инициатива и мысль Астаны заключается в том, чтобы с помощью гиперактивного развития искусственного интеллекта, евразийской интеграции опередить развитие остальных центров сил.
Два момента. В евразийской интеграции надо бы изначальные цели достигнуть. А затем стать более привлекательными для других стран, укрепляя свое позиционирование.
Подробности в видео.