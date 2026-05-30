Как Лукашенко расставил точки над ИИ? Пустовой о том, как прошел саммит ЕАЭС

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы привыкли восхищаться жизнью в ЕС и не замечать свое. А когда наше селфит какой-нибудь немецкий турист, то его обязательно делаем героем новостных сюжетов. Типа, туристы у нас эксклюзивны, а не десятки тысяч человек.

Дипломатия? Дипломатию не стоит путать с заискиванием. Хотя бы взять тот же Казахстан, где в этом году Евразийский саммит прошел. Так любят и гордятся своей страной, и о бывших руководителях (не важно, как к ним относятся) высказываются уважительно.

А Тимур – национальный герой всей Центральной Азии. Не то, что мы. Начинаем резать по-живому пантеон героев, отворачиваясь от «русский». «Русский» не значит «российский», «русский» значит наш, цивилизационный. Общие герои, общие корни. У тюрков учитесь с их общим почитанием Тимура. Есть, конечно, и перекос.

Некоторая часть общества в тюркском Казахстане так боится «русской» экспансии, что на английском шпарит как обитатели лондонских предместий. Страна очень модная и старается быть впереди технологичности. Есть положительные примеры – электронный документооборот, передовые места на мировых конкурсах робототехники.