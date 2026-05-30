Вопреки санкционным барьерам, ограничениям на транспортное сообщение и настойчивым предостережения европейских чиновников... Интерес к Беларуси со стороны зарубежных гостей не ослабевает. На этот раз Минск посетили граждане Германии, которые решили лично проверить, насколько реальность соответствует образу нашей страны, сформированному в западных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политика открытости Беларуси все больше привлекает иностранных туристов. Их маршрут – это не только знакомство со столицей, но и посещение промышленных предприятий, встречи с представителями деловых кругов и оценка экономического потенциала страны.

Зарубежная пресса годами штампует фейки о «глубокой изоляции» Беларуси и бедности населения. Немецкие гости сразу ощутили жесткий контраст таких заявлений с реальностью. Вместо разрухи из методичек ЕС – сияющий, ухоженный и абсолютно безопасный Минск. Политику отчуждения полностью перечеркивает белорусская открытость. Пока Брюссель отменяет рейсы и блокирует визы, мы предлагаем свободный безвизовый въезд. Нам действительно нечего скрывать.

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

Пересечение границы было не очень комфортным, потому что пришлось стоять очень долго в очереди на литовской стороне. И также меня удивил знак, который поставлен со стороны Литвы на границе, с предупреждением о том, что не следует въезжать в Беларусь, что вообще эта страна небезопасна и есть риск не вернуться обратно. Я еще нигде в мире не видел такого знака на границе двух государств. И я, конечно, могу, исходя из своего опыта, сказать, что это не соответствует действительности. Мы здесь очень себя комфортно чувствуем.

Пытаясь задушить Беларусь санкциями, Брюссель выстрелил в собственную экономику. Немецкий бизнес сейчас переживает тяжелейший шок. Пока мы открываем новые линии производства, в Германии из-за цен на газ закрываются старейшие заводы. Рекордная инфляция, волна банкротств и налоги душат бизнес в ФРГ. Гости признаются: экономическая стабильность сегодня – это то, что они увидели в Минске.