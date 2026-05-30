Никита Корнеев завоевал бронзу на первом этапе Кубка мира по академической гребле

Никита Корнеев выиграл бронзовую медаль в мужской одиночке легкого веса на первом этапе Кубка мира по академической гребле в испанской Севилье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дистанцию в два километра белорус преодолел за 7 минут 3 секунды 57 сотых и пересек финишную черту третьим. Отметим, на награду претендовало несколько спортсменов и борьба на последних метрах была особенно напряженной, но соотечественник опередил ближайшего конкурента. В этом же виде программы у девушек Валерия Шендель заняла шестую позицию.

Традиционно высокий уровень подготовки демонстрирует наш Евгений Золотой – он выиграл свой предварительный заезд, а затем со вторым графиком вышел в 1/2. 30 мая в полуфинале земляк вновь показал лучшее время. В 31 мая призер Олимпийских игр поспорит за место на пьедестале с представителями Испании, Литвы, Германии, Норвегии и Бельгии.