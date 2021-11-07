В операционной провёл больше 80 часов. Медики о спасении Ромы Когодовского

Новости Беларуси. Мы отправились в Больницу скорой медицинской помощи, чтобы узнать, как помогали юному герою. По масштабу это была настоящая спасательная операция, в которой участвовали десятки специалистов из разных сфер и даже стран. А кожу для Ромы выращивали буквально в пробирке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сколько в выздоровлении мальчика чудесного, научного и медицинского, лучше расскажут сами врачи.

Алексей Часнойть, главный комбустиолог Министерства здравоохранения Беларуси:

За все время лечения, сколько он находился у нас, перенес 23 оперативных вмешательства и перевязки под общим наркозом. Общее время нахождения в операционной составило больше 80 часов.

Марина Маркевич, анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Ему за период лечения, нахождения в стационаре было перелито 50 литров свежезамороженной плазмы, чуть больше 15 литров эритроцитов и альбумины.

Алексей Часнойть:

Помимо того, что пересаживали его здоровую кожу на раны, мы при этом еще использовали и ксенокожу, это так называемая кожа животных. Это свиная кожа, специальное раневое покрытие. Мы использовали и алокожу, это донорская кожа других людей. Плюс, мы применяли материнскую кожу. То есть мама поучаствовала в восстановлении кожных покровов своего сына. Мы брали маленький кусочек Роминой неповрежденной кожи, отвозили в лабораторию НАН (Институт биофизики и клеточной инженерии), там в лабораторных, стерильных условиях проводилось размножение клеток кожи. То есть из этого маленького кусочка мы получали много клеток кожи. Это кератиноциты и фибробласты, которые в последующем в комбинации с вышеупомянутой ксенокожей применяли для заживления его ран.

Марина Маркевич:

Для нас критическими были все моменты: и подача в операционную, чтобы он в операционной не потерял температуру тела, чтобы было тепло и согревались растворы для комфортной работы комбустиологов.

Алексей Часнойть:

Кода только поступила информация о таком героическом случае, о таком героическом мальчике пострадавшем, коллеги вызвались со своей инициативой помочь нам хоть чем-то. Сначала это были видеоконсультации, где мы общались с главным комбустиологом Российской Федерации, с его командой из ведущих ожоговых центров. Потом они приезжали к нам очно в Республиканский ожоговый центр. Наши подходы в лечении ожоговых пациентов совершенно одинаковые. Просто, собравшись вместе, мы выработали какую-то общую тактику, которая соответствует мировым стандартам. Поэтому смысла в переводе нашего Романа в какую-то другую клинику, тем более в другую страну, не было.

Марина Маркевич:

Такой случай, который случился с Ромой, с обширными и глубокими ожогами – это был первый случай. Хотя в нашей практике за год проходит, может, пять детей.