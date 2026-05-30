Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»

Пекин становится центром принятия мировых решений? Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз?

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

Китай стремительно переходит от догоняющего к опережающему развитию. Это американцев категорически не устраивает и не будет устраивать.

Стив Самарин, член республиканской партии США:

Лидерство одной страны в настоящее время просто невозможно. С этим приходится считаться. И Дональд Трамп это прекрасно видит и осознает.

Крис Роман, политолог (Бельгия):

Китай – это режиссер. На земле сегодня Китай все решает. Евросоюз больше не играет никакой роль.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Для человечества эти переговоры крайне важны. Они говорят только об одном – глобальному миру быть.