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Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»

30 мая 2026 18:14
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Пекин становится центром принятия мировых решений? Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз?

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»-2

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:
Китай стремительно переходит от догоняющего к опережающему развитию. Это американцев категорически не устраивает и не будет устраивать.

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»-4

Стив Самарин, член республиканской партии США:
Лидерство одной страны в настоящее время просто невозможно. С этим приходится считаться. И Дональд Трамп это прекрасно видит и осознает.

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»-6

Крис Роман, политолог (Бельгия):
Китай – это режиссер. На земле сегодня Китай все решает. Евросоюз больше не играет никакой роль.

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»-8

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Для человечества эти переговоры крайне важны. Они говорят только об одном – глобальному миру быть.

Почему визиты Трампа и Путина в Китай так напугали Евросоюз? Анонс «Мнения»-10

Сергей Санакоев, руководитель Центра исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона:
Беларусь на стороне России, Китая и вот этого другого глобального большинства.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 31 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Международная политика

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