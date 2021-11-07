Собственная сестра хочет убить. Каково это, узнали у этой белоруски

Новости Беларуси. В этой истории виной всему алкоголь. В трехкомнатной квартире с сестрой стало тесно. Постоянные нетрезвые и нетихие посиделки с разными компаниями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как итог – угрозы убить сестру, приезды милиции за ночь по несколько раз. И так по кругу.

Вечером пришла домой, начала меня выгонять. Все началось с «уходи отсюда». С нецензурной бранью. В процессе конфликта берет нож и нападает на меня. Я испугалась. Я в детстве занималась спортом, толкнуть ногой когда-то учили. При нападении я просто толкнула ее ногой. Потом пришел ее друг, пообещал закатать меня под плитку.

«Я должна сдохнуть», она меня убьет. Или я ночью не проснусь, или она меня ночью словит. За последний год ее наказали три раза административными штрафами, один раз была уголовная статья за угрозы. И сейчас та же история с уголовной ответственностью.

Михаил Емельянов, начальник Московского районного отдела Следственного комитета:

Следователями в ходе осмотра места происшествия изъяты ножи, допрошены потерпевшая и подозреваемая. Установлено, что 4 октября 2021 года подозреваемая осуждена за аналогичное преступление в отношении той же потерпевшей, с которой периодически на почве личных неприязненных отношений возникают конфликты. Проводится предварительное расследование.

Кристина Сущеня, корреспондент:

И все же выход есть всегда. Сейчас Екатерина живет в так называемой кризисной комнате, которую у нас стране предоставляют жертвам домашнего насилия.