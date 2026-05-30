Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Арина Соболенко продолжает уверенное движение по дистанции второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В поединке третьего круга первая ракетка мира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, которая занимает 53-е место в планетарном топе. В первом сете землячка не отдала ни одного гейма своей визави. Вторая партия проходила уже в более плотной борьбе, оппонентка навязала достойное сопротивление, но последнее слово осталась за нашей спортсменкой. Итоговый результат встречи – 6:0, 7:5. Девушки провели на корте 77 минут. За это время Арина один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.