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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

30 мая 2026 19:15
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Арина Соболенко продолжает уверенное движение по дистанции второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке третьего круга первая ракетка мира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, которая занимает 53-е место в планетарном топе. В первом сете землячка не отдала ни одного гейма своей визави. Вторая партия проходила уже в более плотной борьбе, оппонентка навязала достойное сопротивление, но последнее слово осталась за нашей спортсменкой. Итоговый результат встречи – 6:0, 7:5. Девушки провели на корте 77 минут. За это время Арина один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. 

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-1

Арина Cоболенко, первая ракетка мира:
Условия сегодня не самые лучшие. Было значительно жарче, чем в прошлых играх и мяч летел намного быстрее. Дарья сильная соперница, боец, и я очень рада, что сумела выиграть. Довольна, что удалось адаптироваться к условиям и добиться победы.

В поединке за попадание в четвертьфинал соперницей Соболенко будет японка Наоми Осака, которая 30 мая в тяжелейшем трехсетовом поединке  обыграла Иву Йович из США. Отметим, белоруска в 10-й раз играет на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

# Арина Соболенко # Теннис

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