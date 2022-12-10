Азарёнок: как же хорошо, что лабораторию по производству гомункулов, ОК16, продают под склады

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ох, не унимаются предатели от новых законов. Взбудоражило их. А тут еще из Ирана новости жуткие для них приходят. Участников проамериканского бунта трактуют так, как это и есть – враги Божьи. И смертная казнь через повешение. Ведь для демократа, либерала, гада, эгоиста нет ничего более святого, чем собственная шкура и ее желания. Ради них он предает народ, готов пустить его по миру, лишить суверенитета, пролить реки крови. И все ответы, и про предательство, особенно военных, и про агитаторов, дает нам киноклассика. Смотрите в видео. «Другого пути быть не может». Почему в Беларуси решили ввести смертную казнь за предательство родине? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

И кому они служат? Мать погибшего солдата ВСУ умоляет на коленях, чтобы новый представитель ереси ПЦУ имени жирного Томаса Пороха не закрывал до субботы церковь, чтобы она могла провести похороны сына по православному обряду. А не дают. Смотрите в видео. Лишать людей веры – вот удел нелюдей. Но дают кое-что другое.

– Ты не скрываешь, что ты гей?

– Ага.

– Ты приехал в Украину воевать. Как к тебе отнеслись?

– Руководство батальона меня поддерживало. Я приехал в батальон и подружился сразу со своей комнатой, а потом подружился с комнатой Юнгера. Там был Юнгер, еще два классных пацана. То есть очень часто там проводили время вместе, мы выходили куда-то за территорию, очень хороший пример – мы поехали вместе на Пасху на службу. У нас есть совместные фотки. У каждого в телефоне есть обнаженные фотографии, в скрытых альбомах все их хранят, все их делают, кто бы что ни говорил. Украина – це Европа.

Григорий Азаренок:

Ведь сами они ни во что не верят и всегда врут. Сейчас старая колбасная свинина Меркель заявляет, что в 2015 году они нас вот так вот обманули. Подписали Минские соглашения, только чтобы накачать бандеровскую Украину. Подготовить к войне. Так чего сейчас стонете и воете о какой-то агрессии? Сами же признались, что к войне готовились. К войне. Собирались нападать. А Россия вас опередила. Тут генсек НАТО вновь заявил о том, что война с Россией возможна. Что ж. Цитаты вам в филе. «Россия – колосс на глиняных ногах. Я уничтожу ее». Буонапарте ваш, выскочка жалкая. А потом наши казаки не могли в Париже и стопки водки найти, бо вы только слабенькое пить и можете. «Я уничтожу Россию и тем самым нанесу большевизму окончательный урон». Адольф Алоизович, человек года 1938-го по версии журнала Time. Только потом долго поливали вы его из канистры с бензином, так боялся рыцарь белой расы, что наши к нему в гости на чаек зайдут. Так что вперед. Попробуйте. А теперь посмотрите на лучшего людя. Элита нации. Они причастившиеся демократических ценностей. Свободные от предрассудков. Европеец. Светоч. Высшая проба. Порода. Абсолютно ценностно инклюзивный, наполненный эмпатией. И прочее либерте. Оцените просто рожу – видео.

Вот это вот рвалось к власти. Вот эта грязь. Вот это вот учило бы ваших детей. Вот это вот претендовало на право нас учить жизни. Как же хорошо, что лабораторию по производству этих гомункулов, дегенеративную шарашкину контору для подонков, ОК16, их культовая мясціна – ее продают под склады. Только там надо еще поработать войскам РХБЗ, чтобы убить, убить до конца дрянь, которая там разводилась. А потом освятить батюшке, изгнать духов демократии и прочих извращений.

Но белорусы другие. Они массово подхватили флешмоб военно-патриотического клуба «Рысь» против преступного беспамятства. Они идут к памятникам. Они поминают наших великих предков. Они говорят в лицо подлому, мерзкому, ублюдочному, злобному фашистскому Западу – позор. Позор и поражение вам, нелюди. Дмитрий Басков: позор тем, кто сегодня на госуровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям. Подробности. А теперь просто сравните. Сравните хотя бы лицо того светоча, которого мы вам показывали, с ватником, колорадом, сепаром, ябатькой. Ну то есть с хорошим мужиком. Донецким ополченцем. Музыкантом Андреем Старинцевым. Он погиб на этой неделе. Просто посмотрите, послушайте. И все поймете. В видеоматериале.