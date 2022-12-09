Дмитрий Басков: позор тем, кто сегодня на госуровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям

Новости Беларуси. Сохранить историческую правду и не забыть о подвиге советских солдат в годы войны. Международный день памяти жертв преступления геноцида отмечается 9 декабря. В преддверии этой даты юные белорусские патриоты запустили флешмоб против беспамятства народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступной тенденцией в последнее время стало уничтожение памятников. В ряде европейских стран демонтируют монументы в честь советских воинов, тем самым стирая память сразу нескольких поколений. На призыв воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь» почтить память героев-освободителей откликнулись и взрослые, в том числе сенатор Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Давайте поклонимся настоящим патриотам. Тем людям, кто искренне заботился о нашей Родине, кто готов был к самопожертвованию ради нее. Кто уважал ее культуру и историю, кто гордился ее успехами и достижениями. А тем, кто сегодня на государственном уровне легализовал вандализм и сносит памятники освободителям по всей Европе, – позор! Белорусы всегда будут чтить и помнить. Подвиг народа бессмертен!

В годы войны на территории Беларуси были убиты не менее 3 миллионов человек – это каждый третий житель страны.