УКС издевалось над многодетными. Плесень и сломанная сантехника – в какие дома предложили заселиться людям?

Новости Беларуси. История с коттеджами для многодетных семей в Соколе началась еще год назад. Осенью 2021-го счастливые новоселы начали въезжать в свои дома. Но буквально сразу же выяснилось, что большая часть из них содержит массу недостатков: в одних протекала крыша, где-то под обоями появлялась плесень, возникли проблемы с вентиляцией, в других домах и вовсе пошли трещины по фундаменту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возникли вопросы и с благоустройством коттеджной застройки – ни детских площадок, ни пешеходных дорожек, ни даже нормального асфальта. Жители новостроек начали обращаться в различные инстанции, но вопрос никак не решался. В итоге 58 многодетных матерей написали письмо Президенту. Подробности нашумевшей истории – в материале Вероники Кудринецкой.

Что нам стоит дом построить. Нарисуем – не нам жить. Кажется, именно по такому принципу УКС «Запад» возводил коттеджный комплекс для многодетных в микрорайоне Сокол. И правда, если глянуть со стороны, то 82 таунхауса под снежными шапками выглядят как на картинке. Но эти внешне презентабельные коттеджи, со слов жильцов, оказались не лучшей прочности. Например, уже после двух месяцев проживания люди увидели, что начинает ломаться сантехника и сыпаться потолок.

Надежда Михайлова, жительница микрорайона Сокол:

Мы были в шоке, текло все. Душевая кабина, которую нам поставил наш любимый УКС, она текла со всех сторон, надо было все замазывать силиконом. Не работали унитазы, текли трубы по стояку. В августе были очень сильные ливневые дожди. И мы, конечно, были в шоке, что потекли все крыши.

То, что сейчас заклеено аккуратно, вот это все было в черной плесени. Здесь, здесь все было в плесени. Вот эта стена вся была покрыта плесенью. То, что квартиры не ВИП Надежда понимала, но такого качества строительства не ожидала. Впрочем, как и еще несколько десятков ее соседей. Каждому из них есть что добавить в копилку претензий.

Анна Мельникова, жительница микрорайона Сокол:

Из-под полов дуло, окна, много недоделок. Все было сделано абы-ляпы, лишь бы сделать. Жить в таких условиях, когда платишь кредит, хотелось бы жить в том, за что ты платишь. Свои дома, построенные чуть больше года назад, собственники уже называют аварийными.

Заходите, господа. Николай Орлов приглашает нашу съемочную группу в свои апартаменты и уже с порога начинает перечислять все строительные недостатки. Куда ни кинь взор, все перестроено, переделано.

Николай Орлов, житель микрорайона Сокол:

Было безобразно. Все наборы имели смещения относительно оси. И каждая ступенька друг от друга отличалась, была смещена. И разная была высота. По линолеуму был вопрос, что лежал линолеум не той толщины. Закупили самый дешевый – 2,5 миллиметра. По проекту должен быть четыре. В чем причина бесчисленного количества строительных огрехов, которые сыплются на головы обитателей квартала чаще, чем снег зимой, люди до конца не понимают. Возможно, в том, что построенные двухэтажки отнесены к пятому классу сложности, а это, по сути, садовые домики и хозпостройки на дачных участках. И вводились в эксплуатацию без контроля Госстройнадзора. Эту функцию на себя любезно возложили подрядчик, заказчик и проектировщик. Замкнутый круг, в котором каждый преследовал лишь свою выгоду.

Николай Орлов:

Дом я принял только месяц назад вот этот. По факту он как бы сделан, он есть, но все вопросы, все замечания, которые были год или полтора, никто даже на них не обращал внимания. Ну течет у тебя крыша и течет. Сходишь в кабинет к директору УКС, посидит, выслушает, пожмет плечами. Ну, будем принимать меры. Скорее всего, что-то исправлять и не входило в планы УКС или того же подрядчика, просто тянули гарантийный свой срок.

Как Александр Лукашенко отреагировал за обращение жильцов? Читайте здесь. А еще отсутствие гидроизоляции, «плачущие» окна и проблемы с электросетью. Напряжение обитателей поселка росло вместе с искрящей проводкой. И все это умноженное на 58. Именно столько многодетных семей, проживающих в квартале, обратились с письмом к Президенту. Люди просто устали слушать о том, что их проблемой займутся завтра.