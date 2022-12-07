«Другого пути быть не может». Почему в Беларуси решили ввести смертную казнь за предательство родине?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Еще один проект, который нашумел очень сильно, с ума сходят все враги народа, как это и должно быть. Цитирую ваш Telegram-канал: «Сегодня мы приняли закон, усиливающий ответственность за государственную измену и расширяющий его применение. Предусмотрена в том числе и высшая мера наказания. А еще закон, усиливающий ответственность за дискредитацию вооруженных сил». Насколько сейчас это важно, нужно и правильно?

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Это крайне важно. Пусть не ноют и не стонут эти беглые. И в Европе пусть не стонут. Мы, кстати, у них многое в пример взяли. Во многих странах, которые учат нас демократии, жестче еще, чем у нас. Поэтому не надо им об этом переживать. Второй момент, который мы должны понимать: нет ничего страшнее, чем предательство родины. Когда переполошились о расстреле, но это же не значит, что там всех расстреливать будут. Не об этом речь. Если, представьте, предал офицер. В 2020 году их было мало, единицы, но как это мерзко выглядело, когда человек, который носил погоны когда-то, предал свою родину и своих товарищей. Он же присягу принимал. А если в результате его предательства наступили тяжкие последствия? Что с этим делать? Пострадали люди, погибли люди. Поэтому мы об этом говорим. Государство пострадало очень сильно. Поэтому мы усилили ответственность, расширили перечень чиновников, которые подлежат этому закону. Сейчас век информационных технологий. Многие госслужащие, чиновники имеют доступ к секретной информации, которая может нанести ущерб нашей стране, гражданам нашим. Теракты у нас планировали. Мы же должны как-то защищаться. Сергей Васильевич, который имеет 30 лет политического опыта, в наше время, когда на страну давят, нужна оппозиция или должны сплотиться?