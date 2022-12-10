Пустовой: идеалисты перемен сейчас в сфере европейских услуг – дворники и бебиситтеры

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Машина времени существует. Только что авиарейсом вернулся из прошлого. Немного потрепан дорогой и впечатлениями. Немного советского. Немного неухоженного. Но с элементами западного бизнеса в сфере услуг. То, к чему нас так призывали западно-ориентированные эксперты. Вместо гигантов-заводов и огромного АПК. Ну это же так круто – сфера услуг. Это так ждали идеалисты перемен. Так, что оказали услугу по разрушению нашей страны. Хорошо, что не получилось. Сейчас они сами в этой сфере европейских услуг – дворники и бебиситтеры. И пользуются услугами хостелов. Старуха Европа теперь больше не раздает милостыню политэмигрантами, даже украинцам сердобольные немецкие Бауэры, в прошлом эксплуататоры славян, не подают. Пока самые передовые страны Европы стучат зубами от холода и злости, белорусские власти обращают внимание даже на надписи на остановках.

О главном нашем Первом и событиях недели, коих было немало, – «Политика без галстуков купюр». Пустовой на СТВ.

В мире Старой Европы боятся войны и голода, а наших активистов волнует латиница в общественных пространствах. Кучеряво живем. Это культурная экспансия или лингвистическая демократия. Ну, чтобы артикуляционному аппарату туристов из Европы было удобно выговаривать – плошча Перамогі, праспект Незалежнасці. А они, эти туристы и мигранты, будут. Ну хотя бы погреться в белорусских гостиницах.

Короче, пока в музейной Европе думают, разрешать ли вырубать последние леса, а Грета Тунберг молчит – это же демократия. Некоторая активная часть белорусского общества заболела проблематикой надписями. Латинкой. Этой темой занялась даже Администрация Президента. Что ж, социально ориентированное государство. Чиновники даже в правапіс вникают. Ну есть у нас целый Институт языка и литературы. Академическую науку и в гуманитарной сфере у нас не разрушили. Диктатура порядка. Главное, чтобы белорусский язык был в общественном пространстве. А некоторые надписи и на иврите можно. Там, где это целесообразно. Так как история современного Израиля тоже связана с Беларусью. По-моему, пропорционально от количества населения мы – нация-лидер по праведникам мира.

Подробности в видео.

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