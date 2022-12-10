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В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители

10 декабря 2022 18:07
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Новости Беларуси. Гомель засиял сотнями тысяч огней. На главной площади областного центра зажглась новогодняя иллюминация. Центром композиции стала ель высотой 32 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-1

Традиционное праздничное действие началось с шествия сказочных персонажей и встречи Деда Мороза. Веселую атмосферу поддержали конкурсы, розыгрыши и концертная программа с любимыми новогодними хитами. Под них гости праздника водили хороводы вокруг красавицы-елки и эффектно зажгли на ней тысячи пиксельных огней.

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-4

Раз, два, три – елочка, гори! Вот и свершилось первое предновогодне чудо!

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-7

Настроение отличное, предпраздничное, новогоднее.

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-10

Даже несмотря на все погодные перипетии, внутри все поет, веселится.

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-13

Мы хотим увидеть Деда Мороза, настроение у нас отличное. Показать ребенку елку, как она будет зажигаться, как это будет красиво! Это будет такое предновогоднее настроение и запал для нашего ребенка.

В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители-16

Гомельская ель – технологичная. Металлическую конструкцию идеально ровной формы обтянули светодиодной сеткой, создающей эффект большого экрана. Глядя на нее, можно рассмотреть яркие узоры или прочитать поздравления с Новым годом. Кроме того, на площади Ленина вырос сказочный городок с игровыми зонами для детей, аттракционами, фудкортами и торговыми домиками.

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# Новый год # общество # Дед Мороз # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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