В Гомеле засияла необычная технологичная ёлка. Вот что говорят о ней жители

Новости Беларуси. Гомель засиял сотнями тысяч огней. На главной площади областного центра зажглась новогодняя иллюминация. Центром композиции стала ель высотой 32 метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционное праздничное действие началось с шествия сказочных персонажей и встречи Деда Мороза. Веселую атмосферу поддержали конкурсы, розыгрыши и концертная программа с любимыми новогодними хитами. Под них гости праздника водили хороводы вокруг красавицы-елки и эффектно зажгли на ней тысячи пиксельных огней.

Раз, два, три – елочка, гори! Вот и свершилось первое предновогодне чудо!

Настроение отличное, предпраздничное, новогоднее.

Даже несмотря на все погодные перипетии, внутри все поет, веселится.

Мы хотим увидеть Деда Мороза, настроение у нас отличное. Показать ребенку елку, как она будет зажигаться, как это будет красиво! Это будет такое предновогоднее настроение и запал для нашего ребенка.