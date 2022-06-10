Лукашенко: «Есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту»

Новости Беларуси. Государство для народа – это современная политика Беларуси. Об этом 10 июня во время республиканского семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В выставочном центре «БелЭкспо» присутствуют около 700 руководителей, чтобы откровенно поговорить о том, что мешает и не позволяет эффективно работать с людьми на местах. Александр Лукашенко не раз ориентировал управленцев, особенно тех, кто работает в регионах, на более активную деятельность не для галочки, а для общего блага. Подробнее – Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Совещание по актуальным вопросам работы на местах завершилось только что. Прозвучало немало острых тем – это и обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики и решение самых острых проблем на местах. Выступая на семинаре, Александр Лукашенко уделил внимание деталям диалога между белорусами и государством, обращать внимание на которые не просто важно, а стратегически необходимо.

Глава государства подчеркнул – наше общество изменилось. Правовая культура, цифровые технологии, уровень комфорта жизни растут. А значит и запросы людей меняются. И здесь важно соблюсти баланс. Управленцам – без бюрократии и волокиты обеспечить населению государственную поддержку. Белорусам – без иждивенчества взять на себя посильные полномочия, не сваливая ответственность за собственную жизнь на государство и чиновников. Взаимодействие граждан и власти Президент видит следующим образом.