Лукашенко: «Есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту»

Новости Беларуси. Государство для народа – это современная политика Беларуси. Об этом 10 июня во время республиканского семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В выставочном центре «БелЭкспо» присутствуют около 700 руководителей, чтобы откровенно поговорить о том, что мешает и не позволяет эффективно работать с людьми на местах. Александр Лукашенко не раз ориентировал управленцев, особенно тех, кто работает в регионах, на более активную деятельность не для галочки, а для общего блага.
Подробнее – Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Совещание по актуальным вопросам работы на местах завершилось только что. Прозвучало немало острых тем – это и обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики и решение самых острых проблем на местах. Выступая на семинаре, Александр Лукашенко уделил внимание деталям диалога между белорусами и государством, обращать внимание на которые не просто важно, а стратегически необходимо.
Глава государства подчеркнул – наше общество изменилось. Правовая культура, цифровые технологии, уровень комфорта жизни растут. А значит и запросы людей меняются. И здесь важно соблюсти баланс. Управленцам – без бюрократии и волокиты обеспечить населению государственную поддержку. Белорусам – без иждивенчества взять на себя посильные полномочия, не сваливая ответственность за собственную жизнь на государство и чиновников. Взаимодействие граждан и власти Президент видит следующим образом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, конечно, государство должно защитить мир, порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, возможность реализовать себя в науке, творчестве, спорте и так далее. Скажите, а что, у нас в Беларуси не хватает чего-то, чтобы себя реализовать в этих аспектах? Должен вам сказать, даже чрезмерно. Но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее – создавать уют и красоту своими руками и для себя беречь чистоту в своих домах, дворах и на улицах, в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано целыми поколениями белорусов до нас. Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициативу населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть. Задача на всех уровнях государственного управления – выстраивать эффективное взаимодействие с гражданскими активистами. Депутаты научились работать с обращениями конкретного человека, теперь следует освоить работу с общественными инициативами. Надо уметь видеть перспективные проекты, помогать находить средства для их реализации, а где-то и возглавить сам процесс. Так наше гражданское общество сможет выйти на новый уровень представительства и деятельности Всебелорусского народного собрания.
Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим (тут подробнее).