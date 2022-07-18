Доносим проблемы и предложения власти. Олег Романов рассказал, чем занимается «Белая Русь»

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Олег Александрович, мы всех послушали. Вы – самая крупная организация, самая серьезная организация. Несколько лет велась вообще мысль о том, что скорее всего «Белая Русь» перерастет в партию. Мы сейчас об этом не говорим. Это мысли, может быть, у многих экспертов и у многих людей, которые думают о том, как будет развиваться политическое поле Беларуси. Что изменится в «Белой Руси»? Вопрос, который задают все, потому что очень большое количество и государственных служащих, и людей, которые до сих пор находятся на службе у власти, в защите у власти. Они являются членами «Белой Руси». Их, в принципе, интересует вопрос: будущее какое? Мы были в «Белой Руси». Есть вопросы, есть критика, в том числе и к августу 2020 года. Да, мы прекрасно говорим о том, что сейчас у нас новые лидеры. Так вот, чего ждать?