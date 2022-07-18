Доносим проблемы и предложения власти. Олег Романов рассказал, чем занимается «Белая Русь»
Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Олег Александрович, мы всех послушали. Вы – самая крупная организация, самая серьезная организация. Несколько лет велась вообще мысль о том, что скорее всего «Белая Русь» перерастет в партию. Мы сейчас об этом не говорим. Это мысли, может быть, у многих экспертов и у многих людей, которые думают о том, как будет развиваться политическое поле Беларуси. Что изменится в «Белой Руси»? Вопрос, который задают все, потому что очень большое количество и государственных служащих, и людей, которые до сих пор находятся на службе у власти, в защите у власти. Они являются членами «Белой Руси». Их, в принципе, интересует вопрос: будущее какое? Мы были в «Белой Руси». Есть вопросы, есть критика, в том числе и к августу 2020 года. Да, мы прекрасно говорим о том, что сейчас у нас новые лидеры. Так вот, чего ждать?
Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Я несколько слов скажу по поводу того, зачем нужны общественные объедения, в частности, зачем нужна «Белая Русь». Общественные объединения – это неотъемлемый признак любого демократического государства. Вот государственная власть. Это живые люди, которые живут в обществе. Они ходят в те же магазины, ездят на общественном транспорте и так далее. Но им тоже надо доводить информацию о том, что происходит в недрах общества. То есть, иметь обратную связь. Что это за связь? Это честная журналистика, это аналитика, но это и общественные объединения, которые могут власти, тем людям, которые управляют обществом, доводить и проблемы, и предложения конструктивные, которые вызревают в недрах общества. И вот «Белая Русь» позиционирует себя именно как пространство, где вызревают эти здоровые инициативы и предлагаются государству. Если говорить о будущем, здесь надо сказать, что «Белая Русь» – общественно-политическая организация. Долгие годы акцент, смысловое ударение делалось на первом слове (общественно), а сейчас мы хотим сделать акцент на втором (политическая). В том смысле, что мы не говорим о преследовании политических целей, борьбе за власть – это задача партии. Но как общественное объединение проводить политическую работу, как политическое просвещение, политическое развитие личности, формирование политической культуры молодых людей, людей разного возраста. Именно такую задачу мы перед собой ставим.
Кирилл Казаков:
А кадровые лифты?
Олег Романов:
И это в том числе. Буквально сейчас идет проработка нового проекта, а именно формирование кадрового резерва из членов «Белой Руси», членов «БРСМ» для госслужбы и в целом для руководящих должностей.
Алена Сырова, СТВ:
То есть человек понимает, что для него – это шанс продвинуться по карьерной лестнице?
Олег Романов:
Мое глубокое убеждение состоит в том, что общественное объединение должно давать людям возможности, шансы.
Алена Сырова:
Смысл просто сдавать взносы, чтобы галстук повязать или значок надеть.
Олег Романов:
Стартовая площадка для успешного карьерного роста – это и задача общественного объединения.
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