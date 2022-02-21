Авдонин: что будем делать? Тоже что ли против НАТО тактическое ядерное оружие применять?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Кирилл Казаков, СТВ:

Есть ли вообще вероятность того, что, как сказал чешский генерал, возможен какой-то превентивный удар? Или все-таки, как говорит наш Президент, российский президент, что это будет война на поражение?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

НАТО просто так никакие учения не проводит. Если они тему тактического ядерного оружия начали еще с 2000-х годов активно рассматривать, активно разрабатывать, притом для них применение тактического ядерного вооружения носило несколько форм. Одна – это условно заряженные артиллерийские орудия, а другая – это спецподразделения, которые могут занести эту грязную бомбу прямо вглубь страны и взорвать возле гидроэлектростанции, возле атомных электростанций. Кирилл Казаков:

По Донецку бомбят как раз таки по водонапорным станциям.

Алексей Авдонин:

Поэтому здесь не надо исключать вероятность того, что они будут ориентированы на применение тактического ядерного оружия, которое не прописано ни одними международными соглашениями, тем самым легитимизировать полностью свои действия. Кто скажет и кто проверит, что там ядерное оружие будет? Приедут с дозиметрами и что скажут? Ну, это у вас что-то взорвалось. Ядерная станция взорвалась, поэтому это не мы применяли. Они могут условно применить тактическое ядерное вооружение. А мы что будем делать? Тоже что ли против них тактическое ядерное оружие применять? Нет. У нас только стратегические ракеты. Придется бомбить Вашингтон тогда.

Владимир Макаров, заместитель председателя военно-научного общества, профессор Военной академии Беларуси:

По поводу академика Велихова. Он так и сказал: направить один из таких зарядов «случайно» в один из реакторов, например, в ФРГ несколько реакторов осталось (собираются к 2030 году всех вывезти), но и от Смоленска (считайте, что от Москвы) до Атлантики через несколько дней будет сплошная зона с радиацией выше, чем в эпицентре Чернобыля. Это страшные вещи. Поэтому тезис главы нашего государства... Помните прошлый год? К женскому форуму он обратился. Обратитесь к женщинам Европы, обратитесь к женщинам наших соседей, пусть остановят своих безумных политиков. Дуду надо останавливать, Ландсбергиса останавливать. Кстати, он заявил о том, что необходимо еще ввести санкции против Беларуси, потому что Россия купила и так далее. Поэтому остановить безумных политиков.