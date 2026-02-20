Telegraph: Зеленский боялся жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве

На трехсторонних переговорах между РФ, США и Украиной в Женеве президент Владимир Зеленский боялся жестких претензий со стороны российской делегации во главе с Владимиром Мединским. Из-за чего украинский лидер обвинил Москву в том, что она затягивает процесс. Об том пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Встреча между представителями России, США и Украины состоялась 17-18 февраля. Первый переговорный день длился около шести часов, второй – два часа.

Мединский в свою очередь после переговоров отметил, что диалог был трудным, но деловым. В ближайшем будущем планируется новая встреча.

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