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Telegraph: Зеленский боялся жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве

20 февраля 2026 07:54
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Telegraph: Зеленский боялся жесткой позиции Мединского на переговорах в Женеве-0

На трехсторонних переговорах между РФ, США и Украиной в Женеве президент Владимир Зеленский боялся жестких претензий со стороны российской делегации во главе с Владимиром Мединским. Из-за чего украинский лидер обвинил Москву в том, что она затягивает процесс. Об том пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Встреча между представителями России, США и Украины состоялась 17-18 февраля. Первый переговорный день длился около шести часов, второй – два часа.

Мединский в свою очередь после переговоров отметил, что диалог был трудным, но деловым. В ближайшем будущем планируется новая встреча.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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