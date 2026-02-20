Залог будущего урожая – сельхозпредприятия выполняют задание по ремонту техники

Исправная сельхозтехника – залог успешного урожая. Механизаторы активно занимаются ремонтом и подготовкой техники к полевым работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Камейша, главный инженер ОАО «Каганец»:

На новой технике гораздо легче работать. Она не ломается, она находится на гарантии. Если какая-то там есть поломка, то сервис приезжает. Механизатор, если на новом тракторе, с новым посевным, вот как здесь стоит, никаких проблем не видит. Сел утром, заправился, сделал как-то техобслуживание минимальное, поехал. Целый день работает.

К середине марта в Минской области планируется вывести на линейку готовности свыше полутора тысяч энергонасыщенных тракторов, столько же плугов и культиваторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу в предстоящий сезон.