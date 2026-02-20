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Варшава официально вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин

20 февраля 2026 08:41
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Польша еще раз ярко продемонстрировала, что выбрала путь военного развития страны. Варшава официально вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их называют «варварским оружием», так как в зоне конфликтов львиная доля жертв среди мирного населения приходится именно на него.

Варшава официально вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин-2

Напомним, что расторгнутый документ запрещал разрабатывать, производить, приобретать и накапливать эти боеприпасы. Однако польские власти решили, что конвенция мешает создавать прочную систему безопасности. Это решение стало частью масштабной военной программы «Восточный щит», направленной на создание мощных оборонительных рубежей на границе с Беларусью. Теперь Польша может заминировать ее ранее запрещенными боеприпасами в течение двух суток. Выйдя из Оттавской конвенции Варшава подхватила воинственную эстафету начатую странами Балтии. Эстония, Латвия и Литва сделали это еще в конце прошлого года.

# Международная политика # Новости Польши

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