Польша еще раз ярко продемонстрировала, что выбрала путь военного развития страны. Варшава официально вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их называют «варварским оружием», так как в зоне конфликтов львиная доля жертв среди мирного населения приходится именно на него.