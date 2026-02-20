Лукашенко и Путин по телефону обсудили подготовку к предстоящему заседанию Высшего госсовета Союзного государства

Лидеры Беларуси и России обсудили подготовку к предстоящему на следующей неделе в Москве заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Президенты сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений.

Что касается повестки предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства – на обсуждение будут вынесены семь вопросов. Также темой обсуждения станет организация и развитие трансграничного пассажирского сообщения по железной дороге, запланировано открытие маршрутов Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. Также планируется, что лидеры двух стран и представители делегаций рассмотрят вопрос о создании Комитета по стандартизации и качеству внутри Союзного государства, обсудят сотрудничество в сфере международного права, а также определят кому достанется Союзная премия в сфере литературы и искусства.