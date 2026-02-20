В Минске задержан пособник телефонных мошенников, который выманил у 90-летней пенсионерки более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и назначил 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф – 8 тысяч 400 рублей с применением специальной конфискации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.