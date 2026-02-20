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В Минске задержан пособник телефонных мошенников

20 февраля 2026 08:18
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В Минске задержан пособник телефонных мошенников, который выманил у 90-летней пенсионерки более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Суд признал молодого человека виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и назначил 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также штраф – 8 тысяч 400 рублей с применением специальной конфискации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержан пособник телефонных мошенников-2

По данным следствия, в августе 2025 года женщине позвонила неизвестная, представилась дочерью и сообщила о якобы совершенном ДТП.

В Минске задержан пособник телефонных мошенников-4

Виктория Высоцкая, представитель управления Следственного комитета по Минску:
За это, утверждала мошенница, ей грозит до пяти лет лишения свободы. После этих слов связь прервалась. Вскоре пенсионерке позвонил лжеследователь, который заявил, что спасти родственницу от тюрьмы можно, если немедленно передать 50 тысяч долларов. Испуганная женщина отдала приехавшему курьеру все свои сбережения в сумме более 100 тысяч рублей. В этот же день от настоящих сотрудников милиции она узнала, что стала жертвой мошеннической схемы.

Правоохранители оперативно установили и задержали 19-летнего жителя соседней страны. Он признался, что искал «легкий заработок» и согласился работать курьером по указанию интернет-кураторов. Забрав деньги, спрятал их в мусорном контейнере торгового центра, рассчитывая на процент, но вознаграждения так и не получил.

# Следственный комитет Республики Беларусь # Интернет-мошенничество

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