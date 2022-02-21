Прямой эфир

Ці змогуць прагаласаваць на рэферэндуме тыя, хто знаходзіцца на ізаляцыі? Вось які знайшлі выхад

21 февраля 2022 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Галоўная палітычная кампанія года, рэферэндум па зменах і дапаўненнях у Канстытуцыю, выходзіць на фініш. Ужо заўтра, 22 лютага, а дзясятай раніцы будзе дадзены старт датэрміноваму галасаванню, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Да гэтага ў краіне надрукавалі больш за 7 мільёнаў бюлетэняў, якія сёння размеркавалі паміж участкамі. Іх створана больш за 5,5 тысячы па ўсёй Беларусі.

Ці змогуць прагаласаваць на рэферэндуме тыя, хто знаходзіцца на ізаляцыі? Вось які знайшлі выхад-1

Адзін з акцэнтаў – на выкананне мер бяспекі з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі. Участкі будуць рэгулярна праветрываць, членам камісіі выдаюць маскі і антысептыкі. Кабінкі без гардзін. Навіна электаральнай кампаніі – да людзей, якія хварэюць або знаходзяцца на ізаляцыі, прыедуць прадстаўнікі закрытых участкаў з паліклінік і бальніц.

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту. Чытайце тут.

Ці змогуць прагаласаваць на рэферэндуме тыя, хто знаходзіцца на ізаляцыі? Вось які знайшлі выхад-4

Аляксей Нявераў, старшыня Гомельскай абласной камісіі па рэферэндуме:
Выезд на дом к людям, которые болеют ковидом, будут осуществлять непосредственно специализированные бригады из числа работников комиссий закрытых участков. Выверены списки: 1 миллион 66 тысяч 935 человек будут принимать участие в голосовании, это по всей территории Гомельской области.

Калі няма дакументаў. Як прагаласаваць на рэферэндуме без пашпарта? Чытайце тут.

# Референдум # общество # Галина Буро # Алексей Неверов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты всегда служишь своей стране». Он носил погоны и мечтал о карьере в БРСМ
21 февраля 2022 19:37

«Ты всегда служишь своей стране». Он носил погоны и мечтал о карьере в БРСМ

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту
21 февраля 2022 19:36

22 лютага пачынаецца датэрміновае галасаванне. Даведаліся, што адбывалася на ўчастках за дзень да старту

Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»
21 февраля 2022 19:34

Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»