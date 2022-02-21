«Не имеем права забыть». Этот белорус смог оцифровать многие памятники ВОВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.
Юлия Артюх, СТВ:
В бурной научной деятельности ты занимался вопросами и проблемами и участвовал в молодежных всяких мероприятиях, но не просто участвовал, ты же был председателем Молодежной палаты. И сколько лет?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Два года.
Юлия Артюх:
Под твоим начальством существовала Молодежная палата. Я тоже знаю эти моменты твоей деятельности. Как успевал и там, и там? И уже на тот момент у тебя и семья была, и ребенок.
Александр Лукьянов:
Вы знаете, так получилось, что все основные моменты, 2017-2018 год: и диссертация, и дочка родилась, и избрание в палату. Тогда достаточно интересный был процесс, никто не сталкивался, это, по сути, был межгосударственный орган, хотя и общественно-консультативный, но для нас, молодых людей, очень ответственный. Представлять свою страну на такой площадке. Был интересен опыт, общение с российскими коллегами, с такой же молодежью, с такими же работниками, профессионалами из разных сфер, молодыми депутатами, парламентариями, функционерами общественных объединений. Как раз таки благодаря активности в «100 идей для Беларуси» мы ведь проект потом демонстрировали на площадках форума регионов Беларуси и России, на площадках молодежной научной конференции стран ШОС, в Шанхае, в Китае, в Пекине, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. То есть благодаря участию в проекте, тогда я не понимал, что это за сила, что это за мощь, которую можно, в хорошем смысле слова, использовать для самореализации. И по большому счету я и обязан участию в Молодежном парламенте БРСМ, засветившись на проекте «100 идей для Беларуси», мне предложили принять участие и войти в состав делегации, которая формировалось тогда с предложениями БРСМ, Министерства образования, Совета Республики Национального собрания. Достаточно интересный опыт.
Первое заседание состоялось в Бресте в 2018 году, очень волнительное было мероприятие, где меня избрали тогда на должность еще первого заместителя председателя, на паритетной основе формируется палата: 20 ребят из Беларуси, 20 из России, две руководящие должности, председатель, первый зам и два зампреда. Вот тогда доверили ребята. Было очень интересно окунуться в эту жизнь, помимо научной, спортивной и творческой, в такую уже общественную. 2022 год глава государства объявил Годом исторической памяти. Мне бы хотелось подчеркнуть, что тогда на площадке Молодежной палаты мы с ребятами такой важный проект запустили, как «Цифровая звезда». Я им горжусь, и это объективно, потому что этот проект должен жить и необходимо брать над ним шефство на уровне общественного объединения, потому что ребята из Молодежной палаты и парламента, у них ресурс ограничен, им надо тут помочь. Я уже придя оттуда, из Молодежного парламента, понимаю, на каких этапах нужна поддержка. Поэтому мы его будем продолжать.
Юлия Артюх:
Оцифрована, к слову, и Хатынь. Я там была и наводила телефон, сразу можно прочитать, что, как. Стела, Брестская крепость. Что еще?
Александр Лукьянов:
Зал заседаний в Палате представителей, это уникальное место, мы благодарны парламенту нашему, Палате представителей, Владимиру Павловичу Андрейченко, председателю, что дал нам такую возможность, и даже где-то наши старшие коллеги, депутаты, Макарина-Кибак, куратор от Молодежной палаты прямо подоткнула нас к этой идее. И очень здорово, что 22 июня, в трагический день 80-летия начала ВОВ, день памяти, скорби мы вместе с общественностью и депутатами открыли табличку, стилизованную с QR-кодом, и также открыли специальные памятные доски, где выбиты фамилии первого созыва Верховного Совета депутатов БССР, которые как истинные народные избранники при наступлении войны и немецко-фашистских захватчиков взяли в руки оружие и пошли защищать свой народ. Это сильно, это примеры, это то, что отражено в Конституции, в проекте Конституции новой, то, что мы должны поддержать и не имеем права забыть.
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