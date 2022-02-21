«Не имеем права забыть». Этот белорус смог оцифровать многие памятники ВОВ

Юлия Артюх: Под твоим начальством существовала Молодежная палата. Я тоже знаю эти моменты твоей деятельности. Как успевал и там, и там? И уже на тот момент у тебя и семья была, и ребенок.

Александр Лукьянов:

Вы знаете, так получилось, что все основные моменты, 2017-2018 год: и диссертация, и дочка родилась, и избрание в палату. Тогда достаточно интересный был процесс, никто не сталкивался, это, по сути, был межгосударственный орган, хотя и общественно-консультативный, но для нас, молодых людей, очень ответственный. Представлять свою страну на такой площадке. Был интересен опыт, общение с российскими коллегами, с такой же молодежью, с такими же работниками, профессионалами из разных сфер, молодыми депутатами, парламентариями, функционерами общественных объединений. Как раз таки благодаря активности в «100 идей для Беларуси» мы ведь проект потом демонстрировали на площадках форума регионов Беларуси и России, на площадках молодежной научной конференции стран ШОС, в Шанхае, в Китае, в Пекине, на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. То есть благодаря участию в проекте, тогда я не понимал, что это за сила, что это за мощь, которую можно, в хорошем смысле слова, использовать для самореализации. И по большому счету я и обязан участию в Молодежном парламенте БРСМ, засветившись на проекте «100 идей для Беларуси», мне предложили принять участие и войти в состав делегации, которая формировалось тогда с предложениями БРСМ, Министерства образования, Совета Республики Национального собрания. Достаточно интересный опыт.

Первое заседание состоялось в Бресте в 2018 году, очень волнительное было мероприятие, где меня избрали тогда на должность еще первого заместителя председателя, на паритетной основе формируется палата: 20 ребят из Беларуси, 20 из России, две руководящие должности, председатель, первый зам и два зампреда. Вот тогда доверили ребята. Было очень интересно окунуться в эту жизнь, помимо научной, спортивной и творческой, в такую уже общественную. 2022 год глава государства объявил Годом исторической памяти. Мне бы хотелось подчеркнуть, что тогда на площадке Молодежной палаты мы с ребятами такой важный проект запустили, как «Цифровая звезда». Я им горжусь, и это объективно, потому что этот проект должен жить и необходимо брать над ним шефство на уровне общественного объединения, потому что ребята из Молодежной палаты и парламента, у них ресурс ограничен, им надо тут помочь. Я уже придя оттуда, из Молодежного парламента, понимаю, на каких этапах нужна поддержка. Поэтому мы его будем продолжать.

Юлия Артюх:

Оцифрована, к слову, и Хатынь. Я там была и наводила телефон, сразу можно прочитать, что, как. Стела, Брестская крепость. Что еще?