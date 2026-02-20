Крупнейший авиастроитель мира представил отчёт о работе за год

Крупнейший авиастроитель мира представил отчет о работе за год с красивой обложкой, но внутри все куда тревожнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Airbus прямо заявляет: производство снова под угрозой.

И виноват, по их словам, ключевой поставщик, который не может обеспечить даже те двигатели, что уже заказаны. Компания заявляет о «значительных дефицитах» и фактически признает: планы по наращиванию выпуска срываются. Графики рушатся, цепочка поставок нестабильна, а рынок – в напряжении. Особенно резонансно звучит публичная критика в адрес партнера – редкий шаг для корпорации такого уровня.

Поставщик же молчит, хотя проблемы у него системные: нехватка деталей, затянувшиеся инспекции, огромный список срочных задач. В итоге Airbus снова вынужден корректировать свои цели, отодвигая рост производства на неопределенный срок. И это уже не локальный сбой, а сигнал: отрасль по-прежнему заложник чужих ошибок.