«Приехали, пели песни Высоцкого». Как белорусы встречали российских военных на учениях?

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы. Кирилл Казаков, СТВ:

Я услышал фразу, когда три понятия были тождественны: независимость, Союзное государство, ОДКБ. Для многих наших людей понятие Союзного государства, независимости и ОДКБ – это в принципе несовместимые вещи. Как уравнять эти понятия?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Целенаправленно на протяжении последних нескольких лет выводили, говорили, что вы такие уникальные, суверенные, независимые, что не надо вам Союзное государство, ОДКБ и ЕАЭС. Вы такие уникальные, такая Швейцария посреди этой Восточной Европы, так и будете сохраняться дальше. Понятно, что это была иллюзия, которую нам пытались продать. Мы эти розовые очки сняли и понимаем, что наш суверенитет возможен только в том случае, если мы будем интегрированы в Союзное государство, ОДКБ и ЕАЭС. По-другому никак. Иначе тут не то что суверенитета не будет, здесь будет красная зона, выжженная зона, зона постоянных перманентных революций, войн. Поэтому надо голосовать за свой суверенитет 27-го.