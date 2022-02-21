«Приехали, пели песни Высоцкого». Как белорусы встречали российских военных на учениях?
Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я услышал фразу, когда три понятия были тождественны: независимость, Союзное государство, ОДКБ. Для многих наших людей понятие Союзного государства, независимости и ОДКБ – это в принципе несовместимые вещи. Как уравнять эти понятия?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Целенаправленно на протяжении последних нескольких лет выводили, говорили, что вы такие уникальные, суверенные, независимые, что не надо вам Союзное государство, ОДКБ и ЕАЭС. Вы такие уникальные, такая Швейцария посреди этой Восточной Европы, так и будете сохраняться дальше. Понятно, что это была иллюзия, которую нам пытались продать. Мы эти розовые очки сняли и понимаем, что наш суверенитет возможен только в том случае, если мы будем интегрированы в Союзное государство, ОДКБ и ЕАЭС. По-другому никак. Иначе тут не то что суверенитета не будет, здесь будет красная зона, выжженная зона, зона постоянных перманентных революций, войн. Поэтому надо голосовать за свой суверенитет 27-го.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Я бы добавил. Пытаются еще эмоционально внести некоторые. Это не наши люди, это из-за рубежа: российские военные, оккупанты, оккупация. Как люди сами относятся. Вот приехали к нам российские военные. Музыканты, никто им сверху не говорил, сама российская команда удивилась, говорят: а давайте мы вашим ребятам будем делать концерты. Приехали, пели песни Высоцкого. В Гомельской области вышли с инициативой местные школы: давайте ваши ребята поучаствуют в военно-патриотическом воспитании. И командование российских частей согласилось. Когда люди так относятся, это показатель. Русский солдат никогда здесь не был оккупантом и не будет. Нам пытались доказать в истории, что там что-то Суворов... Суворов пришел в Беларусь как освободитель. Если бы не русские солдаты Суворова, нас бы ополячили, не было бы никакой Беларуси. И сейчас русские солдаты находятся здесь как наши союзники. И так к ним относятся наши граждане. Никакой угрозы в этом не то чтобы нет – это дополнительная гарантия безопасности и для нас, и для России.
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