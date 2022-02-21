Политолог: если войска будут нужны на границе, они там будут стоять вечно

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Вадим Боровик, политолог:
Кто бросает камни в сторону русских военных, в сторону ОДКБ? Те, кто призывает к санкциям, кто не радуется победам наших спортсменов, те, кто хотят, чтобы Беларусь вообще перестала существовать как субъект международного права. Это люди, которые презирают нашу страну, кто рукоплещут гибели белорусского офицера. Вспомните, как они издевались. Это мрази. Одно слово им подходит. Абсолютно правильно сказал глава государства: мы будем сами решать в рамках Союзного государства, каким образом мы будем перемещать наши войска. И если они нам будут нужны на границе, чтобы обеспечить суверенитет и независимость нашего государства, они там будут стоять вечно, если это будет нам нужно.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Еще одна фраза, которую сказал наш глава государства: если придется защищаться, защищаться будем все, в том числе и те, кто пока недоволен под плинтусом.
Кирилл Казаков, СТВ:
Закон о призыве никто не отменял.
Вадим Боровик:
Загранбатальоны пойдут воевать. Я говорю о преступниках. Они первые пойдут отстаивать интересы родины.
Александр Ивановский:
Давайте мы в этой ситуации поведем себя спокойно и уверенно. Все должны понимать, что если, не дай бог, это случится, все пойдем туда, в том числе и те граждане, которые сегодня из-под плинтуса начинают высказывать свое мнение, которое не совпадает с их мнением о себе. У нас есть страна, союзники, с которыми мы должны отстоять свою независимость и суверенитет. А выборы на референдуме – это очередная позиция, которая поддерживает и показывает наше отношение к нашему будущему. Потому что после референдума начинается огромная работа не только по законодательству, по которому мы пошли, но и реализации этого законодательства в жизни. Я бы еще раз подчеркнул: собранность, спокойствие и понимание того, что даже птицы собираются в стаи, когда решаются сложные задачи.
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