Политолог: если войска будут нужны на границе, они там будут стоять вечно

Вадим Боровик, политолог:

Кто бросает камни в сторону русских военных, в сторону ОДКБ? Те, кто призывает к санкциям, кто не радуется победам наших спортсменов, те, кто хотят, чтобы Беларусь вообще перестала существовать как субъект международного права. Это люди, которые презирают нашу страну, кто рукоплещут гибели белорусского офицера. Вспомните, как они издевались. Это мрази. Одно слово им подходит. Абсолютно правильно сказал глава государства: мы будем сами решать в рамках Союзного государства, каким образом мы будем перемещать наши войска. И если они нам будут нужны на границе, чтобы обеспечить суверенитет и независимость нашего государства, они там будут стоять вечно, если это будет нам нужно.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Еще одна фраза, которую сказал наш глава государства: если придется защищаться, защищаться будем все, в том числе и те, кто пока недоволен под плинтусом.

Кирилл Казаков, СТВ:

Закон о призыве никто не отменял.