Прямой эфир

Визит парламентской делегации Зимбабве в Беларусь продолжается

20 февраля 2026 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжается визит в Беларусь парламентской делегации Зимбабве. Его программа довольно насыщенная. Центральным событием стала встреча во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве. Читайте также.

Визит парламентской делегации Зимбабве в Беларусь продолжается-2

Накануне Президент, общаясь со спикером Сената Зимбабве, обозначил за счет чего наши страны могут выйти на стомиллионный товарооборот. Впрочем, разговор шел не только о двустороннем сотрудничестве. Александр Лукашенко предложил идею, которая принесет пользу не только Зимбабве. Речь о трехстороннем проекте с Мозамбиком по строительству морского порта с участием Беларуси. Акценты в мировой политике и экономике все больше смещаются в пользу Глобального Востока и Юга. Отношения Минска и Хараре на политическом уровне давно переросли в конкретные проекты. Содействовать взаимному продвижению экономических интересов призван диалог по линии парламентов.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Залог будущего урожая – сельхозпредприятия выполняют задание по ремонту техники
20 февраля 2026 08:21

Залог будущего урожая – сельхозпредприятия выполняют задание по ремонту техники

В Минске задержан пособник телефонных мошенников
20 февраля 2026 08:18

В Минске задержан пособник телефонных мошенников

Министерство образования утвердило график вступительной кампании-2026
20 февраля 2026 07:36

Министерство образования утвердило график вступительной кампании-2026