Визит парламентской делегации Зимбабве в Беларусь продолжается

Накануне Президент, общаясь со спикером Сената Зимбабве, обозначил за счет чего наши страны могут выйти на стомиллионный товарооборот. Впрочем, разговор шел не только о двустороннем сотрудничестве. Александр Лукашенко предложил идею, которая принесет пользу не только Зимбабве. Речь о трехстороннем проекте с Мозамбиком по строительству морского порта с участием Беларуси. Акценты в мировой политике и экономике все больше смещаются в пользу Глобального Востока и Юга. Отношения Минска и Хараре на политическом уровне давно переросли в конкретные проекты. Содействовать взаимному продвижению экономических интересов призван диалог по линии парламентов.