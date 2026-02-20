Чили занимает первое место в мире по смертности китов из-за столкновений с судами

В Чили – тревожная статистика. Исследование ученых показало: страна занимает первое место в мире по смертности китов из-за столкновений с судами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проанализированы данные за полвека: из 226 зафиксированных случаев гибели китов, почти треть связана именно с ударами кораблей.

Чилийские воды – ключевые кормовые территории для финвалов, синих и горбатых китов. Здесь они накапливают энергию, используя богатые питательными веществами течения. Но именно в этих районах растет интенсивность судоходства – и риск столкновений. Экологи подчеркивают: речь идет не просто о животных, а о видах, которые формируют здоровье океана. Киты перераспределяют питательные вещества, способствуют росту фитопланктона и фактически помогают планете удерживать углерод.

Сильвана Эспиноса, эксперт по климату и экосистемам:

Очень важно, чтобы мы защищали их как биологический вид, но также и их среду обитания, то есть океаны. Киты помогают нам регулировать климат. Они являются питательными насосами в океанах, которые также обеспечивают пищей другие виды. По этим и многим другим причинам важно уделять им особое внимание и защищать их.

Угрозы растут, и без системных мер эти ключевые виды могут оказаться под еще большим давлением. Ученые и экологи сходятся в одном: без регулирования судоходства и контроля рыболовства Чили рискует потерять часть своих самых ценных морских гигантов.