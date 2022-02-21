Гигин: «Если Россия сейчас сделает хотя бы шаг назад, то её порвут, ей перестанут доверять её партнеры»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Вадим Боровик, политолог:
У них главный козырь – это контроль мировой экономики и контроль мировых СМИ. Чтобы наши граждане сильно не переживали и спали спокойно, давайте на примере XX века. Начало века, США никто не знает, о Китае никто не говорит, главный кредитор России – это Великобритания, прекрасно торгует Россия, потом Столыпинская реформа, все хорошо. Начало XX века: крах Российской империи, крах Германской империи, США впервые входят на мировую арену. Как меняется история? Германия вообще лишена каких-то войск. К 1940-м годам Германия уже империя снова, США играют серьезную роль в мире, Советский Союз снова воспрял. В 1960-е годы Германия снова разделена, США конкурируют с Советским Союзом за влияние в мире. В 1980-е годы казалось, что Советский Союз выиграл эту гонку, поскольку США проиграли войну во Вьетнаме, русские вошли в Афганистан (Советский Союз), в принципе у нас была не такая плохая ситуация в экономике, застой, мы думаем, что советский строй будет существовать вечно. 2000-е годы: Союза нет, американцы одни доминируют в мире, и еще никто не говорит о Китае. 2020 год: Китай – один из мировых игроков, США сегодня обнаглели, но и Россия воспряла. Если мы сегодня с вами грамотно проведем, если мы выстоим перед их экзистенциальной угрозой, то 2040-й год может быть совсем другим.
Петр Петровский, политолог:
Вадим говорит, что Россия воспряла. Да, хорошо, военно воспряла, а экономически?
Вадим Боровик:
К сожалению, нет.
Петр Петровский:
2008 год: ой, нас отключат от SWIFT. 2014 год: ой, нас отключат от SWIFT. 2021-й и 2022-й год: нас отключат от SWIFT. Да когда мы создадим свой SWIFT и сами отключимся от них? Мы должны свою финансовую систему параллельно делать. Если мы противостоим коллективному Западу, мы должны создать коллективный Восток.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
По SWIFT у них не все там так безнадежно. SWIFT сейчас такой угрозы не представляет. Это же говорят, что Мариуполь в 2014 году не освободили, потому что боялись, что отключат от SWIFT. Так это или нет, но Россия (заседание Совбеза российского), они санкций не боятся. Более того, не только элиты, но и общество, все проработали. Кстати, как и наше правительство. Помните, знаменитое заседание в Овальном зале, когда с самолетом Ryanair случилось? Уверенное выступление премьера Головченко – и по итогу года все-таки получилось. И российское общество, государство даже не столько смирилось, а просчитало последствия этих санкций и готово на них пойти. Как сказала Матвиенко, это больно, но неприятно, но неизбежно.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Более того, сказали, что все равно они будут вводить.
Кирилл Казаков, СТВ:
Да. Они будут введены либо сейчас, либо через три дня.
Вадим Гигин:
Россия сейчас не может отступить. Если Россия сейчас сделает хотя бы шаг назад, то ее порвут, ей перестанут доверять ее партнеры.
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