Гигин: «Если Россия сейчас сделает хотя бы шаг назад, то её порвут, ей перестанут доверять её партнеры»

Вадим Боровик, политолог:

У них главный козырь – это контроль мировой экономики и контроль мировых СМИ. Чтобы наши граждане сильно не переживали и спали спокойно, давайте на примере XX века. Начало века, США никто не знает, о Китае никто не говорит, главный кредитор России – это Великобритания, прекрасно торгует Россия, потом Столыпинская реформа, все хорошо. Начало XX века: крах Российской империи, крах Германской империи, США впервые входят на мировую арену. Как меняется история? Германия вообще лишена каких-то войск. К 1940-м годам Германия уже империя снова, США играют серьезную роль в мире, Советский Союз снова воспрял. В 1960-е годы Германия снова разделена, США конкурируют с Советским Союзом за влияние в мире. В 1980-е годы казалось, что Советский Союз выиграл эту гонку, поскольку США проиграли войну во Вьетнаме, русские вошли в Афганистан (Советский Союз), в принципе у нас была не такая плохая ситуация в экономике, застой, мы думаем, что советский строй будет существовать вечно. 2000-е годы: Союза нет, американцы одни доминируют в мире, и еще никто не говорит о Китае. 2020 год: Китай – один из мировых игроков, США сегодня обнаглели, но и Россия воспряла. Если мы сегодня с вами грамотно проведем, если мы выстоим перед их экзистенциальной угрозой, то 2040-й год может быть совсем другим.

Петр Петровский, политолог:

Вадим говорит, что Россия воспряла. Да, хорошо, военно воспряла, а экономически?

Вадим Боровик:

К сожалению, нет.

Петр Петровский:

2008 год: ой, нас отключат от SWIFT. 2014 год: ой, нас отключат от SWIFT. 2021-й и 2022-й год: нас отключат от SWIFT. Да когда мы создадим свой SWIFT и сами отключимся от них? Мы должны свою финансовую систему параллельно делать. Если мы противостоим коллективному Западу, мы должны создать коллективный Восток.