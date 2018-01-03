Астролог: Год Собаки 2018 – время не для слабых, время перемен

Программа «Большой город» в гостях у дипломированного астролога Ирины Владимировны Махнач, ученицы Павла Глобы. Мы спросили, каким будет год Собаки 2018.

Ирина Махнач, астролог:

Каждый год – это новый урок, новые встречи, новый экзамен. И вот он тем и интересен, что порой даже непредсказуем, он заставляет решать задачи. Другое дело – мы можем сказать, какая тема этих задач. И поэтому у каждого год будет, безусловно, свой. Мы ждем, что этот год принесет нам что-то хорошее, и, конечно, он принесет! Потому что мы настраиваемся на это.

Вообще, до 2021 года – очень сложное время.

Это переходное время, время перестройки мышления, мировоззрения. Экономика, политика… Нас трясет, и мы желаем знать, когда это все закончится. Это время перестановок, поэтому очень важно настроиться на правильную волну. Это год реформ, год для сильных личностей. Это год для тех, кто не боится что-то менять. Это год для тех, кто пытается переосмыслить, чем же я занимаюсь.

По Восточному календарю год Собаки наступает в ночь на 16 февраля, поэтому у нас еще есть время подготовиться.

Год Земляной Собаки: земля заставляет задуматься о работе. Очень хорошо для многих людей в этом году осмыслить, какую пользу миру несет его труд. И если человек откажется от того дела, которое не несет радости миру, людям, вот это очень благоприятное время!

Для людей, которые сомневаются, в чем-то не уверены – это не их время.

И если они в чем-то не уверены, лучше не высовываться и пересидеть спокойно.

Чем человек отличается от животного? Человек имеет право жить, а не выживать, имеет право выбора. Это его удивительное духовное право. А если у человека есть внутренняя хорошая идея, его судьба может неожиданно, как «из грязи в князи», повернуть. Поэтому год такой неожиданный, но не для слабых. Важно, чтобы человек поставил перед собой цель.

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