Специалист по фен-шуй Алена Меркуль в программе «Большой город» поделилась общими рекомендациями на 2018 год, которые могут сделать его более удачным.

Алена Меркуль, специалист по фен-шуй:

С 4 февраля очень нехорошим местом будет Север. Постарайтесь в северной части жилища в этот период ничего не стучать, не сверлить, не спать, ничего не трогать.

Кого интересует личная жизнь, лучше сосредоточиться на южном секторе.

Туда можно поставить свою кровать.

Выполнив все рекомендации наших волшебников – вы обязательно получите, то, что хотите. Особенно, если каждый день будете делать хотя бы один маленький, но реальный шаг навстречу своим мечтам.

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