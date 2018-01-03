Программа «Большой город» в гостях у дипломированного астролога Ирины Владимировны Махнач, ученицы Павла Глобы. Мы спросили, для какого знака Зодиака год Собаки 2018 будет наиболее успешным.

Ирина Махнач, астролог:

Кто-то прислушивается к такой «развлекалочке» в журналах, газетах. Но на самом деле астрология глубже. Это действительно уникальная область и удивительная наука.

Прежде всего, человек, рожденный под определённым знаком, получает определённые задачи.

Астрология была создана бля того, чтобы рассказать человеку, как можно все.

Как можно стать богатым – вот это у нас Телец! Для чего вообще нужны деньги. Телец как раз и рассказывает, что деньги даны человеку в помощь, чтобы он развивал свой дух. И когда человек будет духовно богат, тогда будут и богатства.

Человек должен понимать, что гороскоп – это условие, судьба, лабиринт, из которого нужно выйти.

Там есть задачи – они решаемы. Нужно задать себе вопрос «Что я не понимаю, что я делаю не так?». Вплоть до того, что даже организм начинает перестраиваться.

И то, что ранее не притягивалось, начинает притягиваться.

Астропрогноз в лучшем случае работает на 50%. Нужен индивидуальный прогноз. Когда люди больны одной и той же болезнью: одному поможет это лекарство, а другому – не поможет. Внешне симптомы одни и те же, но причины совершенно разные.

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