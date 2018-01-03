Как сделать Карту желаний?

В программе «Большой город» рассказываем, как создать Карту или по-другому – коллаж желаний просто.

Нужно взять ватман и наклеить наиболее откликающиеся сердцу картинки из журналов. Но и в этом есть свой секрет.

Евгения Тюленева, финалистка конкурса «Мисс мира PLUS SIZE»:

Самое важное – понять ваше ли это желание. Потому что если желание не исполняется, скорее всего, вы его не очень хотите.

Астролог: Год Собаки 2018 – время не для слабых, время перемен

«Астропрогноз в лучшем случае работает на 50%. Нужен индивидуальный»

Гороскоп-2018 по знакам Зодиака: «Очень хорошо в этом году объявить себе войну»

«Было написано «А ты готова к успеху?»: как Карта желаний помогла Евгении Тюленевой, финалистке «Мисс мира PLUS SIZE»

Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути»: что ждёт рождённых в год Собаки

«И добавить важный ингредиент»: Светлана Зере о том, как правильно формулировать желания

Специалист по фен-шуй: «С 4 февраля очень нехорошим местом будет Север»