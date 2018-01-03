Набрал 99,8 балла из 100 возможных: в Витебске выбрали лучшего техника-осеменатора

Новости Беларуси. В Витебске выбрали лучшего техника-осеменатора страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования к людям этой специальности особые. 42 специалиста, победители областных отборов, демонстрировали свои знания в теории и на практике. У самого молодого участника стаж работы 5 лет, у самого опытного – более 40. И каждый из них находится на первой ступени производства молока. В Беларуси надоили более семи миллионов тонн.

Александр Жамойтин, победитель национального конкурса техников-осеменаторов, оператор по искусственному осеменению СПК «Свислочь» Гродненского района:

В профессии я более 10 лет. Набрал 99,8 балла из 100 возможных. Это очень большой результат. На этот конкурс приехали все достойные люди.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Произвести молоко очень сложно. Это действительно тяжелый промышленный процесс. И люди, которые участвуют в искусственном осеменении скота, с одной стороны, вроде бы их труд не заметен. Но их доля в производстве молока очень большая. Поэтому наша задача была посмотреть на этих людей, подарить им хорошие подарки, определить победителей, создать этим людям праздник.