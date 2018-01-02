Филипп Гулый рассказывает, как следует продвигать белорусский турпродукт

И уже сейчас отечественные операторы рынка путешествий работают над подготовкой пакетов услуг для гостей, которые посетят нашу страну во время II Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

Новости Беларуси. Спортивный туризм приобретает все большую актуальность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Мы свою политику и позицию видим следующей: это наше эффективное взаимодействие с заграничными учреждениями Республики Беларусь и нашими иностранными коллегами и партнерами для максимальной популяризации этого направления и продвижения конкретного белорусского турпродукта под эти события в каналы дистрибуции на целевых и потенциальных рынках.

К слову, именно Минск в эти дни – самый популярный город, который выбрали для новогодних путешествий россияне. Сейчас в столице заселены более 80 % гостиничных номеров. Востребованными иностранцами остаются и услуги отечественных санаториев.