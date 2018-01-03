«Было написано «А ты готова к успеху?»: как Карта желаний помогла Евгении Тюленевой, финалистке «Мисс мира PLUS SIZE»

Корреспонденты программы «Большой город» взяли интервью у Евгении Тюленевой – финалистки конкурса Мисс мира PLUS SIZE в Сингапуре.

Оказалось, что мысль стать красивой, счастливой и успешной у Евгении родилась в 2016 году, когда она традиционно создавала коллаж желаний под новый год.

Знаменитый фильм «Секрет» поставил перед умами многих людей интересный вопрос: а что если и вправду мы сами творим свою жизнь?

Евгения Тюленева, финалистка конкурса «Мисс мира PLUS SIZE»:

Я каждый год или перед каждым новым годом я создаю карту желаний. И визуализирую все, что я хочу. Я открыла карту желаний на 2016 год: в центре была девушка – принцесса и было написано «А ты готова к успеху?».

Просто было написано «Красивая, счастливая».

Я просто ее наклеила и не знала, что это будет значить. А сейчас, привезя корону, я поняла: Боже, вот она!

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