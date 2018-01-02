«Четверо пациентов обратились с ожогами от пиротехники»: врач Больницы скорой помощи – о диагнозах людей, поступивших 1 января

Новости Беларуси. В целом, Беларусь отметила праздник весело и относительно спокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не до отдыха было врачам.

Например, в столичную больницу скорой медицинской помощи в первые новогодние сутки было наполовину больше обращений, чем обычно. Если 31 декабря поступило около 200 пациентов, то уже 1 января – более 300. В саму новогоднюю ночь тяжелых случаев не зафиксировано. Врачи оказывали помощь пострадавшим от пиротехники и традиционно пациентам с постновогодним синдромом. Обошлось без реанимации.