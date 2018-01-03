Гороскоп-2018 по знакам Зодиака: «Очень хорошо в этом году объявить себе войну»

В программе «Большой город» астролог Ирина Махнач рассказала, на что следует обратить внимание определённым знакам Зодиака в год Собаки.

Ирина Махнач, астролог:

Мы хотим услышать прогноз, что ждет Овнов, Тельцов… Но тут я должна разочаровать всех: все Тельцы, Овны – разные. Существуют прогнозы, согласна. Но это для классических представителей.

Собака служит человеку и любит команды. Очень хороша инициатива Овнов, хорошо служение.

И сейчас такая «овновская» волна. Тут очень важно не сомневаться. И если он поставил какую-то цель, и он уверен, что она принесет какую-то пользу, уверяю вас, это реализуется!

Для Водолеев тоже хорошее время наступает. Если у них есть какие-то проекты, планы, они могут не засидеться в этом году.

Собака Земляная – связана с земляным знаками – Козероги, Тельцы и даже Девы. Для них тоже наступает неплохое время, правда, у них есть искушение сесть в позицию ожидания. Поэтому они должны понимать, что под лежачий камень в этом году вода уж точно не течет.

Очень хорошо в этом году объявить себе войну: важно, чтобы мы не находили виновных во вне.

В этом году можно найти свои слабые места и объявить им войну. И если мы захотим изменить что-то в лучшую сторону, у нас вот это получится!

Водные знаки – это интуиция. А ведь собака – она очень интуитивное животное.

Рыбы, Раки и Скорпионы – очень хочется, чтобы эти знаки увидели в себе сильные стороны. А их сильная сторона – это интуиция. Поэтому очень хорошо настроиться на внутреннюю интуицию и не поддаваться на провокации из вне. Поэтому им предстоит больше внутренняя работа.

Огненные знаки: Львы могут не выиграть, потому что они очень самоуверенные. И Стрельцов я хочу тоже предупредить, чтобы не поддавались на лесть.

Если Львы и Стрельцы возьмутся за свой авторитет, здесь их могут опустить очень низко. Не якать!

Если они этого делать не будут, они нам очень пригодятся. Потому что Огонь – это всегда радость жизни, это всегда оптимизм. И они действительно могут других направить, повести за собой. Для них это прекрасное время.

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