«И добавить важный ингредиент»: Светлана Зере о том, как правильно формулировать желания

В программе «Большой город» тренер программ саморазвития, основатель высшей женской школы Светлана Зере рассказала, что же нужно делать, чтобы желание сбылось.

Светлана Зере, тренер программ саморазвития, основатель Высшей женской школы:

Чтобы желание сбылось – его нужно сформулировать правильно и записать.

Все, что мы имеем сегодня – это результат осуществленных, ранее загаданных нами желаний.

Просто, может быть, мы и не подозревали, что обладаем такой силой, и все, чего мы хотим, сбывается. Самое главное – выделить себе время помечтать, сформулировать, записать и посмотреть – действительно ли это то, чего я хочу. И добавить очень важный ингредиент, который служит нам техникой безопасности.

Добавить такую фразу: «При этом я хочу быть счастлива и довольна».

Когда мы используем слова, сами не замечая, какую смысловую нагрузку они несут, потом мы имеем проблемы. «Меня от тебя тошнит»: и потом замечаем, что у нас проблемы с желудком. Или «у меня голова от тебя разрывается». Потому что когда-то и где-то мы это услышали, и однажды замечаем, что у нас мигрень.

То, что мы делаем другим людям, мы получаем тоже. Эта стратегия работает безотказно.

Поэтому очень внимательно думайте, что вы желаете другим людям. Даже на которых вы злитесь. Потому что обратно к вам прилетит то же самое.

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