«Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути»: что ждёт рождённых в год Собаки

Существует убеждение, что если человек родился в год Собаки, то в очередной год Собаки ему будет сопутствовать большая удача. Так ли это, пояснила в программе «Большой город» астролог Ирина Махнач.

Ирина Махнач, астролог:

Что такое год Собаки для людей, родившихся в год Собаки: 12-летний цикл заканчивается. И наступает время действовать. Собака предоставляет для этого все возможности.

Всегда в свой год должна быть инициатива. Поэтому для всех родившихся в год Собаки это благоприятное время.

Если они попытаются что-то взять под свою защиту, так как собака – это сторож. Если они попытаются что-то изменить в работе и личной жизни – для них это благоприятное время.

Тотемы животных не просто так выбраны. Каждое животное (тотем) дано человеку в помощь, оно дает возможность нам найти правильную дорогу.

Многие и не задумываются, как могут планеты, существующие тысячелетия, повлиять на судьбу каждого из нас в отдельности.

Ирина Махнач, астролог:

Вся беда в том, что мы рассматриваем все отдельно: Земля – отдельно, Космос – отдельно, а оно все взаимосвязано.

Представьте, Вселенная – это огромный мозг. И наша солнечная система в этом мозгу – какой-то определенный орган.

Дай Бог, мозжечок. И мы, люди, в этом мозгу – клеточки. Все взаимосвязано. Мы клеточки единого организма.

Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути.

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