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МИД России о политике Евросоюза в отношении Беларуси: налицо попытки «раскачивать лодку»

20 сентября 2020 11:28
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Новости мира. Политику Евросоюза в отношении Беларуси в последнее время много обсуждает мировая общественность. Вот как ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД России о политике Евросоюза в отношении Беларуси: налицо попытки «раскачивать лодку»-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки «раскачивать лодку», и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют.

# Международная политика # общество # Мария Захарова # Фотофакт

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