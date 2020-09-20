МИД России о политике Евросоюза в отношении Беларуси: налицо попытки «раскачивать лодку»

Новости мира. Политику Евросоюза в отношении Беларуси в последнее время много обсуждает мировая общественность. Вот как ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Беларуси противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС. Налицо попытки «раскачивать лодку», и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют.