Прямой эфир

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства

17 октября 2025 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Три деятеля культуры претендуют на премию Союзного государства в области литературы и искусства. Соискатели сегодня определены на заседании Экспертного совета. Их имена пока не раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства-2

Претендентов выбрали из числа кандидатов, которые были одобрены на предыдущем заседании в Москве. Всего рассмотрено несколько десятков заявок. На премию претендовали и программа музыкального фестиваля, и литературные произведения, а также выставки и образовательный проект.

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства-4

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Представлен руководитель и, естественно, коллектив Президентского оркестра и Виталий Кульбаков с программами, посвященными музыке и искусству двух стран. Безусловно, мы говорим об интереснейших проектах, которые посвящены юбилейным датам, причем датам очень тяжелым и страшным. Речь идет о Великой Отечественной войне, об освобождении Беларуси, конечно, здесь музейные выставочные проекты, и российские, и белорусские.

Решение экспертного совета носит рекомендательный характер. Окончательное слово за Высшим государственным советом Союзного государства. Лауреаты получат награды лично из рук Президента Беларуси на юбилейном «Славянском базаре» в Витебске в 2026 году.

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства-6

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Двери открыты для всех, поэтому творите, создавайте, популяризируйте, выдавайте все на-гора, а мы будем рассматривать эти заявки и смотреть, кого и как можно поощрить за их вклад в работу в рамках Союзного государства. Это действительно важный момент, это действительно важный стимулирующий момент.

Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства-8

Андрей Малышев, заместитель министра культуры России:
Мы рассматриваем заявки, прежде всего, с этой точки зрения, как они соответствуют традиционным духовно-нравственным ценностям. И, безусловно, сегодня вышли на рассмотрение пять финалистов, так можно сказать. Это крупные проекты в разные области.

Впервые премия Союзного государства в области литературы и искусства была присуждена в 2002 году. Лауреатов выбирают раз в два года среди тех, кто своим творчеством внес наибольший вклад в укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией.

# Екатерина Дулова # Дмитрий Шляхтин # Министерство культуры Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали, а сегодня не знают, как вернуться
17 октября 2025 13:42

Лукашенко: не стремитесь куда-то сбежать. Некоторые сбежали, а сегодня не знают, как вернуться

Лукашенко направил соболезнование Президенту Мексики
17 октября 2025 13:36

Лукашенко направил соболезнование Президенту Мексики

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»
17 октября 2025 13:22

Трендовые ботильоны, сапоги и кроссовки. Показываем модные новинки в «Марко»