Определены кандидаты на премию Союзного государства в области литературы и искусства

Три деятеля культуры претендуют на премию Союзного государства в области литературы и искусства. Соискатели сегодня определены на заседании Экспертного совета. Их имена пока не раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендентов выбрали из числа кандидатов, которые были одобрены на предыдущем заседании в Москве. Всего рассмотрено несколько десятков заявок. На премию претендовали и программа музыкального фестиваля, и литературные произведения, а также выставки и образовательный проект.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Представлен руководитель и, естественно, коллектив Президентского оркестра и Виталий Кульбаков с программами, посвященными музыке и искусству двух стран. Безусловно, мы говорим об интереснейших проектах, которые посвящены юбилейным датам, причем датам очень тяжелым и страшным. Речь идет о Великой Отечественной войне, об освобождении Беларуси, конечно, здесь музейные выставочные проекты, и российские, и белорусские. Решение экспертного совета носит рекомендательный характер. Окончательное слово за Высшим государственным советом Союзного государства. Лауреаты получат награды лично из рук Президента Беларуси на юбилейном «Славянском базаре» в Витебске в 2026 году.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Двери открыты для всех, поэтому творите, создавайте, популяризируйте, выдавайте все на-гора, а мы будем рассматривать эти заявки и смотреть, кого и как можно поощрить за их вклад в работу в рамках Союзного государства. Это действительно важный момент, это действительно важный стимулирующий момент.