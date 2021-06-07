Виктор Чайчиц о деле Романа Протасевича: если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем его назвать преступником

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу « По существу » собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Очень важно нам всем понимать, что именно суд будет определять наказание. На этом этапе важно понимать еще и то, что сейчас идет следствие. И есть такое понятие, как относимость и допустимость доказательств. Сейчас следствие еще не закончено, и мы можем где-то быть внутренне убеждены, что это преступник, но если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем этого человека назвать преступником.

Алена Сырова, СТВ:

После этого интервью интернет взорвался. Кто-то его уже осудил, кто-то вынес приговор, кто-то оправдал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Кто-то защитил, сказал, что он несчастный мальчик, который в течение получаса плакал.