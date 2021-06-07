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Виктор Чайчиц о деле Романа Протасевича: если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем его назвать преступником

07 июня 2021 19:58
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Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.

«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича

Виктор Чайчиц о деле Романа Протасевича: если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем его назвать преступником-1

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Очень важно нам всем понимать, что именно суд будет определять наказание. На этом этапе важно понимать еще и то, что сейчас идет следствие. И есть такое понятие, как относимость и допустимость доказательств.  Сейчас следствие еще не закончено, и мы можем где-то быть внутренне убеждены, что это преступник, но если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем этого человека назвать преступником.

Алена Сырова, СТВ:
После этого интервью интернет взорвался. Кто-то его уже осудил, кто-то вынес приговор, кто-то оправдал.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Кто-то защитил, сказал, что он несчастный мальчик, который в течение получаса плакал.

Виктор Чайчиц о деле Романа Протасевича: если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем его назвать преступником-4

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Можно про несчастного мальчика добавить. Его отец...

Виктор Чайчиц:
Так вот, я сейчас хочу всех и предупредить, а где-то, может быть, и остановить, чтобы у нас не было головокружения от успехов.  То, что человек рассказал и во всем признался, и мы уже априори сказали, что он виновен.

Кирилл Казаков:
Но Алексей же правильно сказал, что мы не учитываем еще одну статью – наемничество. Потому что его участие в войне в составе батальона «Азов» – это тоже преступление.

Виктор Чайчиц:
Это решит следователь, предъявлять ли ему обвинение по этому эпизоду.

Виктор Чайчиц о деле Романа Протасевича: если у нас не будет доказательств достаточных, мы не можем его назвать преступником-7

Кирилл Казаков:
Я согласен.

Виктор Чайчиц:
Я говорю о том, что одних только, допустим, выступлений за границей, что кто-то сказал, что человек где-то участвовал, для следствия будет недостаточно. Поэтому здесь очень важно, чтобы к этому делу, как говорят, комар носа не подточил.

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# Акции протеста # общество # Виктор Чайчиц # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Инга Сечко # Роман Протасевич # Фотофакт

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