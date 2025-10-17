Как сделать тёплые грядки? Вот несколько советов

Садоводы и огородники, идущие в ногу со временем, наверняка задумывались о том, как сделать теплую грядку на своем участке, чтобы посеять семена раньше и получить урожай быстрее. Разбираемся в тонкостях этой экологичной и несложной технологии.

Теплые или, как их еще называют, высокие грядки – это, по сути, естественная грелка для растений. Их заполняют растительными остатками – ветками, листьями, травой и так далее, которые при разложении выделяют тепло и подогревают корни растений. Кроме того, помогают им лучше развиваться и переносить перепады температур, а разложение органики способствует образованию питательных веществ.