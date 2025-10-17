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Как сделать тёплые грядки? Вот несколько советов

17 октября 2025 14:08
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Садоводы и огородники, идущие в ногу со временем, наверняка задумывались о том, как сделать теплую грядку на своем участке, чтобы посеять семена раньше и получить урожай быстрее. Разбираемся в тонкостях этой экологичной и несложной технологии.

Теплые или, как их еще называют, высокие грядки – это, по сути, естественная грелка для растений. Их заполняют растительными остатками – ветками, листьями, травой и так далее, которые при разложении выделяют тепло и подогревают корни растений. Кроме того, помогают им лучше развиваться и переносить перепады температур, а разложение органики способствует образованию питательных веществ.

Как сделать тёплые грядки? Вот несколько советов -2

Грядка теплая и высокая не одно и то же. Последняя может вовсе не иметь самоподогрева, но обязательно должна возвышаться над уровнем земли хотя бы на 10-15 см. Зато теплая может быть погружена в землю буквально до поверхности. В этом случае ей даже бортики не нужны, однако чаще всего они все же предусматриваются, держат почву, ограничивают распространение воды и питательных веществ, экономно расходуя эти ресурсы.

Подробности в видео.

# Растения и цветы

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