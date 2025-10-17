Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске
Алина Трус, корреспондент:
В расписании ни одной свободной минуты. Экстренные вызовы могут поступить в любое время. Тем не менее для медиков нет ничего невозможного. Каждый день они совершают чудеса, спасая жизни.
Специалисты еще до приезда скорой могут проконсультировать по телефону пациентов. Случаи могут быть разные – от отравления до повышенного давления. Но так работает далеко не всегда. В тяжелых случаях все же стоит дождаться врачей.
Сергей Манько, фельдшер подстанции № 4 Городской станции скорой медицинской помощи:
Одна из первых – бригада реанимационная, которая выезжает на все экстренные визиты. То есть потеря сознания, ДТП, падение с высоты. Следующая у нас бригада интенсивной терапии – это тоже врачебная бригада. Может выезжать – болит сердце, тоже на потерю сознания, иногда на ДТП. Но если реанимация, то в приоритете она. Бригада линейная, то есть это фельдшерские бригады, которые выезжают на неотложные визиты – на давление, травмы.
Еще детская бригада, линейная для неотложных вызовов, урологическая и психологическая. В каждой от двух до четырех медиков. Все зависит от обстоятельств.
Елизавета Смоляр, фельдшер подстанции № 4 Городской станции скорой медицинской помощи:
В первую очередь мы осматриваем место происшествия, что случилось. Далее мы спрашиваем пациента, что его беспокоит. Снимаем электрокардиограмму, меряем давление, спрашиваем о самочувствии и оказываем первую медицинскую помощь. Далее проверяем пульс, дыхание, сознание у человека. Если он не реагирует ни на какие действия наши, то есть нет дыхания, сознания, пульса, начинаются реанимационные какие-то действия.
Это настоящее призвание – спасать людей. Сейчас Белорусская служба скорой медицинской помощи насчитывает более 7 тысяч специалистов – это квалифицированные медики, профессионалы своего дела. Вместе они выполняют около 3 миллионов выездов в год по всей стране и круглосуточно сохраняют десятки жизней.
Подробности в видео.