Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске

Алина Трус, корреспондент:

В расписании ни одной свободной минуты. Экстренные вызовы могут поступить в любое время. Тем не менее для медиков нет ничего невозможного. Каждый день они совершают чудеса, спасая жизни. Специалисты еще до приезда скорой могут проконсультировать по телефону пациентов. Случаи могут быть разные – от отравления до повышенного давления. Но так работает далеко не всегда. В тяжелых случаях все же стоит дождаться врачей.

Сергей Манько, фельдшер подстанции № 4 Городской станции скорой медицинской помощи:

Одна из первых – бригада реанимационная, которая выезжает на все экстренные визиты. То есть потеря сознания, ДТП, падение с высоты. Следующая у нас бригада интенсивной терапии – это тоже врачебная бригада. Может выезжать – болит сердце, тоже на потерю сознания, иногда на ДТП. Но если реанимация, то в приоритете она. Бригада линейная, то есть это фельдшерские бригады, которые выезжают на неотложные визиты – на давление, травмы. Еще детская бригада, линейная для неотложных вызовов, урологическая и психологическая. В каждой от двух до четырех медиков. Все зависит от обстоятельств.