Мини-полигон для электромонтёров появился в Вилейском колледже

Учреждения профтехобразования центрального региона развивают сотрудничество с предприятиями – заказчиками кадров. Учащиеся получают практико-ориентированное обучение, работают на современном оборудовании, стажируются в организациях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском колледже установили мини-полигон для электромонтеров. Это поможет учащимся набираться практического опыта для работы на высоте.

Сергей Германович, заместитель директора – главный инженер филиала СМУ-5 ОАО «Белсельэлектросетьстрой»:

Именно к такой профессии, как электромонтер, электромонтер-линейщик, чтобы они могли руками потрогать это оборудование, посмотреть, как на практике это все работает, немножко заинтересоваться нашей спецификой.

Поэтому были достигнуты договоренности, выделили нам эту площадку и построили небольшой мини-полигон. Здесь вы можете видеть практически все типы опор, ВЛП-10 кВ, разъединители, все оборудование, высоковольтное и низковольтное.

Подобные полигоны появятся и в других профильных колледжах Минской области.