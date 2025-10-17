Десятки успешных проектов – рассказываем о режиссёре спортивно-культурного центра БГУКИ

Валерия Яскевич, корреспондент:
Именно здесь – в стенах спортивно-культурного центра БГУКИ рождаются те творческие проекты, которые в последствии собирают полные залы. Руководит ими Божена Нюшкова.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Именно здесь – в стенах спортивно-культурного центра БГУКИ рождаются те творческие проекты, которые в последствии собирают полные залы. Руководит ими Божена Нюшкова.
Ее профессионализм и десятки успешных проектов, ставших визитной карточкой столицы, отметили Благодарностью.
Валерия Яскевич:
Расскажите, с чего все начиналось? Как выбирали свою профессию?
Божена Нюшкова, заведующая сектором по развитию творческих проектов «Арт-мажор»:
Я с детства ребенок была творческий. Я сначала заканчивала музыкальную школу, художественную школу. Я думала, что пойду по стезе музыкальной, но на последнем году обучения ко мне обратилась педагог – режиссер кукольного театра у меня в поселке. Это как-то так затянуло. Мне стало интересно вообще, как это строится. Изначально увлеклась именно театральной режиссурой.
Судьба привела ее в университет культуры на курс к Александру Дмитриевичу Вавилову. Его главное правило – учиться режиссуре не в аудитории, а на практике. Окончив университет она вернулась в родной город по распределению, но продолжала работать в Минске вместе с наставником. Со временем Александр Дмитриевич доверил ей руководство проектами. Сегодня Божена Олеговна также возглавляет сектор «Арт-мажор».
Божена Нюшкова:
«Арт-мажор» начинался как продюсерский центр университета. После соединения нас со спортивно-культурным центром, который уже к этому времени был построен, мы сделали просто обособленный сектор, который занимается непосредственно развитием наших коллективов, в том числе созданием, проведением государственных мероприятий.
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