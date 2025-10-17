Десятки успешных проектов – рассказываем о режиссёре спортивно-культурного центра БГУКИ

Валерия Яскевич, корреспондент: Именно здесь – в стенах спортивно-культурного центра БГУКИ рождаются те творческие проекты, которые в последствии собирают полные залы. Руководит ими Божена Нюшкова.

Божена Нюшкова, заведующая сектором по развитию творческих проектов «Арт-мажор»:

Я с детства ребенок была творческий. Я сначала заканчивала музыкальную школу, художественную школу. Я думала, что пойду по стезе музыкальной, но на последнем году обучения ко мне обратилась педагог – режиссер кукольного театра у меня в поселке. Это как-то так затянуло. Мне стало интересно вообще, как это строится. Изначально увлеклась именно театральной режиссурой.

Судьба привела ее в университет культуры на курс к Александру Дмитриевичу Вавилову. Его главное правило – учиться режиссуре не в аудитории, а на практике. Окончив университет она вернулась в родной город по распределению, но продолжала работать в Минске вместе с наставником. Со временем Александр Дмитриевич доверил ей руководство проектами. Сегодня Божена Олеговна также возглавляет сектор «Арт-мажор».